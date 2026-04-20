نحو تأسيس نمط جديد من الأمن الإقليمي التفاعلي

تحليل معمق للتحركات الدبلوماسية الأخيرة بين السعودية ومصر وتركيا وباكستان، واستشراف آفاق تشكيل نظام أمني إقليمي يعتمد على الذات بعيداً عن المظلات الدولية التقليدية في ظل المتغيرات الجيوسياسية.

في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، يبدو أننا بصدد مرحلة تاريخية فارقة تتجاوز فيها الدول الإقليمية أدوارها التقليدية. إن اللقاء الذي جمع مسؤولي كل من المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وباكستان على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي لم يكن مجرد حدث بروتوكولي عابر، بل تجسيداً لواقع جديد تفرضه التحديات الوجودية المشتركة.

لقد أدركت هذه الدول أن الاعتماد الكلي على المظلات الأمنية الدولية، التي ظلت تهيمن على المشهد لعقود طويلة، لم يعد خياراً استراتيجياً آمناً في عالم يتسم بالسيولة وعدم اليقين. إن هذا التقارب الرباعي يشير بوضوح إلى ولادة ما يمكن وصفه بالأمن الإقليمي التفاعلي، حيث تتحمل دول المنطقة مسؤولية صياغة توازناتها الخاصة لحماية مصالحها الحيوية بعيداً عن تقلبات السياسات الدولية الكبرى. إن المحرك الأساسي لهذا التحرك الجماعي ليس الرغبة في الترف الدبلوماسي، بل هو الضغط الاقتصادي والأمني المباشر الناجم عن اضطراب خطوط الملاحة في البحر الأحمر وتداعيات الصراعات الإقليمية التي أثرت بشكل عميق على سلاسل الإمداد العالمية. تشير التقارير الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات دولية كبرى إلى أن تكاليف الشحن ارتفعت بنسب تتراوح بين 15 و30 بالمئة، مما ألحق أضراراً بالغة بالاقتصادات الوطنية، ولا سيما قناة السويس التي شهدت تراجعاً في عائداتها وصل إلى مستويات مقلقة. بالنسبة للسعودية، فإن طموحات رؤية 2030 تتطلب بيئة إقليمية مستقرة بعيدة عن نيران الحروب، بينما تسعى تركيا لترسيخ موقعها كمركز لوجستي محوري بين آسيا وأوروبا. أما مصر، فهي تنظر إلى استقرار الممرات المائية كعنصر بقاء اقتصادي، في حين تواجه باكستان تحديات داخلية تجعلها أكثر حرصاً على ضمان أمن إمدادات الطاقة وتدفق التجارة. في قلب هذا المشهد، تبرز حالة من القلق الاستراتيجي تجاه التفاهمات المنفردة بين واشنطن وطهران، حيث تشعر القوى الإقليمية بأنها تُعامل كطرف متلقٍ للقرارات لا كفاعل أساسي في تحديد مستقبل المنطقة. لذا، قررت هذه الدول الأربع بناء أرصفتها الخاصة وتنسيق مواقفها بعيداً عن منطق الإقصاء الاستراتيجي. إنها محاولة جادة للانتقال من مرحلة الأمن المستورد إلى مرحلة الضمان الإقليمي الذاتي. إن التناظر الاستراتيجي الذي يجمع هذه الدول، رغم اختلاف خلفياتها الأيديولوجية، يفرض منطقاً جديداً يقوم على تقاطع المصالح الاقتصادية والجغرافية، حيث أصبحت مساحات كالبحر الأحمر والخليج العربي وشرق المتوسط ساحات لاختبار القدرة على البقاء في مواجهة اضطرابات لا تعرف التوقف. إننا أمام محاولة واعية لإعادة تعريف الأمن الإقليمي بوصفه عملية تشاركية تعيد توزيع النفوذ وتضمن استدامة النمو في منطقة ظلت طويلاً رهينة للأجندات الخارجية المتضاربة





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines