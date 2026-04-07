نجوم الكونغو الديمقراطية يطالبون بإدراج المشجع 'لومومبا' في بعثة كأس العالم 2026

يسعى لاعبو منتخب الكونغو الديمقراطية لإدراج المشجع الشهير 'لومومبا' ضمن بعثة الفريق في كأس العالم 2026، تقديرًا لدعمه وتأثيره الإيجابي. يأتي هذا المطلب في ظل مخاوف بشأن سياسات الدخول الجديدة إلى الولايات المتحدة، الدولة المضيفة للمونديال، والتي قد تؤثر على المشجعين.

ميشيل كوكا مبولادينغا، المعروف بلقب ' لومومبا '، مشجع منتخب الكونغو الديمقراطية ، يثير اهتمامًا كبيرًا في عالم كرة القدم. يتميز هذا المشجع بأسلوب تشجيع فريد ومظهر مستوحى من الزعيم الكونغولي باتريس لومومبا ، مما جعله رمزًا وطنيًا للشغف والدعم اللامحدود. طالب لاعبو منتخب الكونغو الديمقراطية بإدراج اسم ' لومومبا ' ضمن بعثة الفريق المسافرة إلى كأس العالم 2026 ، تعبيرًا عن تقديرهم لدعمه المستمر وتأثيره الإيجابي على الفريق.

وقد عبر اللاعبون، بقيادة شانسيل مبيمبا، عن رغبتهم خلال الاحتفالات الرسمية بالتأهل، مطالبين السلطات بالاستجابة لهذه المبادرة. \خلال التجمع الشعبي في ساحة قصر الشعب، لم يتردد مبيمبا في توجيه رسالة مباشرة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، دعا فيها إلى تكريم هذا المشجع الاستثنائي ومنحه فرصة مرافقة المنتخب في الحدث الكروي الأكبر. حضور 'لومومبا' في الاحتفالات، إلى جانب اللاعبين والرئيس، كان لحظة رمزية عززت مكانته كأيقونة جماهيرية. اللاعبون لم يخفوا البعد العاطفي لمطلبهم، مؤكدين أن البعثة ستكون أقوى بوجود 'لومومبا'، وأن المنتخب لا يمثل لاعبيه فقط، بل شعبًا بأكمله. يعتقد 'الفهود' أن الرئيس تشيسيكيدي قد يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق هذا المطلب، وسط تفاؤل داخل الأوساط الرياضية بإمكانية الاستجابة لهذا الطلب الاستثنائي. \في سياق متصل، كشف 'لومومبا' مؤخرًا عن عدم تمكنه من السفر إلى المكسيك لمساندة المنتخب في مباراة الملحق العالمي بسبب صعوبة الحصول على التأشيرة، الأمر الذي أثار حزنًا كبيرًا في صفوف الجماهير. تواجه هذه القضية، بالإضافة إلى صعوبات التأشيرات التي تواجه مشجعي بعض المنتخبات الأفريقية، تحديات إضافية مع اقتراب موعد مونديال 2026، خاصة في ظل السياسات الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة. هذه الإجراءات، إلى جانب التكاليف الباهظة، أثارت جدلاً واسعًا وأدت إلى مخاوف بشأن إمكانية تحول المونديال إلى حدث غير صديق للمشجعين. دقت منظمة العفو الدولية ناقوس الخطر، محذرة من تهديدات محتملة تواجه المشجعين، واصفة الوضع في الولايات المتحدة بحالة طوارئ حقيقية. انتهت فترة الاعتراض على لوائح دخول الولايات المتحدة الجديدة، مما يستدعي من الجماهير الحصول على معلومات أساسية قبل السفر، لضمان سلامتهم وتجربة ممتعة في كأس العالم. 'لومومبا'، الذي اشتهر بحضوره الدائم في المدرجات، يتميز بأسلوب تشجيع فريد، حيث يقف ثابتًا طوال المباراة. كما يحرص على الظهور بمظهر مستوحى من باتريس لومومبا، ببدلة أنيقة ونظارات وتسريحة شعر مميزة، تجسد روح الزعيم التاريخي





