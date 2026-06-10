نجوم عربية شابة تتربع على قائمة الأوراق الرابحة في مونديال 2026

تسلط هذه المقالة الضوء على أبرز المواهب العربية الشابة المؤهلة للمشاركة في كأس العالم 2026، بما في ذلك حمزة عبد الكريم وأيوب بوعدي وrian اللومي، وتستعرض إسهاماتهم المتوقعة في مسيرة منتخباتهم.

لم تعد ملاعب كأس العالم حكراً على اللاعبين ذوي الخبرة الميدانية الطويلة، بل أصبحت شعلة الشباب محركاً أساسياً للخطط التكتيكية لدى المدربين. وفي نسخة عام 2026، تبرز أسماء عربية شابة يتوقع لها الخبراء أن تخطف الأضواء وتتحول إلى أوراق رابحة تقلب التوقعات.

يبرز المهاجم المصري الواعد حمزة عبد الكريم كأصغر لاعب عربي في مونديال 2026، حيث يقود قائمة المواهب الشابة الممثلة لثماني منتخبات عربية حجزت مقاعدها التاريخية في هذا العرس الكروي القاري. ومع تسارع نبضات الشارع الرياضي ترقباً لانطلاق صافرة البطولة الأكبر في تاريخ الفيفا بنظامها الموسع الذي يضم ثمانية وأربعين منتخباً، نسلط الضوء على هؤلاء الفتيان الذين يندفعون إلى المسرح العالمي متسلحين بالطموح والجرأة الكروية لتجاوز رهبة مواجهة الكبار.

يسير المهاجم المصري حمزة عبد الكريم (18 عاماً) بخطى ثابتة نحو كتابة تاريخ جديد للكرة المصرية. اللاعب انتقل إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني معاراً من الأهلي المصري وفرض نفسه ليصبح أحد أهم الحلول الهجومية الواعدة، حيث يتميز بحس تكتيكي عالٍ داخل منطقة الجزاء وقدرة استثنائية على الحسم، مما يجعله الشريك المستقبلي الأبرز لخط هجوم يقوده النجم محمد صلاح. لا يعد عبد الكريم فقط أصغر لاعبي PRODUCTums، بل يحتل المرتبة الخامسة في قائمة أصغر لاعبي مونديال 2026.

يمثل لاعب الوسط أيوب بوعدي (18 عاماً) عمقاً استراتيجياً جديداً لكتيبة محمد وهبي في صفوف المنتخب المغربي. يتألق بوعدي بانتظام مع نادي ليل الفرنسي، مقدماً مستويات تعكس نضجاً كروياً يفوق عمره الزمني. يمنح بوعدي خط وسط أسود الأطلس توازناً كبيراً بفضل قدرته الفائقة على افتكاك الكرة وبناء اللعب من الخلف بدقة وهدوء.

يبرز المهاجم التونسي ريان اللومي (18 عاماً) كأحد الطيور المهاجرة التي اختارت تمثيل نسور قرطاج، وينشط اللومي في الدوري الأمريكي للمحترفين مع نادي فانكوفر وايتكابس الكندي، ويمتاز ببنية جسدية قوية وسرعة فائقة في اختراق الدفاعات. يراهن عليه الشارع التونسي لضخ دماء شابة جديدة في الخط الأمامي للمنتخب. يعد الجناح المغربي ياسين جسيم (19 عاماً) أحد أبرز الأوراق الهجومية الصاعدة في الدوري الفرنسي رفقة نادي ستراسبورغ.

يمتاز جسيم بمهارته الفردية العالية في المراوغة والسرعة في التحول الهجومي، مما جعله محط أنظار أكبر الأندية الأوروبية. وجوده مع المنتخب المغربي يمنح الجهاز الفني حلولاً تكتيكية غير تقليدية على الأطراف. يدخل الجناح الأيسر عودة الفاخوري (20 عاماً) المعترك المونديالي بكامل جاهزيته البدنية والفنية. الفاخوري انتقل إلى صفوف نادي بيراميدز المصري بعد تألق محلي لافت، ويعول عليه المدرب المغربي جمال السلامي كأحد الحلول الهجومية السريعة والمهارية، بفضل قدرته على تجاوز المدافعين في المواجهات الفردية.

شكل انضمام لاعب خط الوسط الهجومي إبراهيم مازا (20 عاماً) لمنتخب الجزائر إضافة نوعية حقيقية. اللاعب يصنع الحدث في الملاعب الألمانية رفقة باير ليفركوزن ويمتلك مرونة تكتيكية عالية وقدرة مذهلة على الربط بين الخطوط. تحول مازا سريعاً إلى ركيزة واعدة في مشروع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لبناء جيل جزائري شاب. رغم بلوغه 22 عاماً، يحمل صانع الألعاب المغربي بلال الخنوس إرثاً مونديالياً ثميناً منذ مشاركته التاريخية في قطر 2022.

الخنوس يدافع حالياً عن ألوان نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وبات يمتلك الخبرة الميدانية اللازمة لإدارة خط وسط أسود الأطلس، حيث يجمع بين الرؤية الثاقبة للملعب والقدرة على صناعة الفارق بالتمريرات الحاسمة. يستمر لاعب الوسط مصعب الجوير (22 عاماً) في تقديم مستويات لافتة في الملاعب السعودية رفقة نادي القادسية. الجوير نال إشادات واسعة كأفضل لاعب واعد في دوري روشن، ويمثل ضابط الإيقاع الحديث للمنتخب السعودي بفضل دقة تمريراته الطويلة وقدرته العالية على قراءة اللعب وإحباط هجمات المنافسين مبكراً.

يحمل الجناح الأيسر علي جاسم (22 عاماً) تطلعات الجماهير العراقية في العودة القوية إلى الساحة العالمية. لاعب نادي كومو الإيطالي يمتاز بجرأة هجومية فائقة وقدرة على اختراق الحصون الدفاعية المعقدة، وقد أثبت كفاءته العالية قائداً هجومياً هدافاً خلال المنافسات الأولمبية والقارية الأخيرة مع منتخب العراق. الرهان على هذه الأسماء الواعدة يعكس تحولاً استراتيجياً في فكر المدربين العرب، الذين استبدلوا حكمة الخبرة بجسارة الشباب.

وسواء نجحوا في قيادة منتخباتهم إلى أدوار متقدمة أو اكتفوا بترك بصمة أولى، فإن الأكيد أن هذه البطولة تمثل حجر الأساس لولادة جيل ذهبي سيقود منصات الكرة العربية لسنوات طويلة قادمة. قال الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان اليوم الأربعاء إن قرار منعه من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم كان مؤسفاً. تحت عنوان حصون الأطلس، تروي قصة الرجال الذين حرسوا أحلام المغرب في ملاعب كأس العالم.

رحلة الحراس من أمجاد الزاكي إلى إعجاز بونو، وثلاثي الأمان في مونديال 2026 لحراسة أحلام المملكة التاريخية بكأس العالم. حذر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مدينة لوس أنجليس اليوم الأربعاء من أنها على وشك أن تغزوها الجماهير من جميع أنحاء العالم





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كأس العالم 2026 كرة القدم المنتخبات العربية المواهب الشابة حمزة عبد الكريم

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