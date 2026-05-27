مع اقتراب كأس العالم 2026، تتنظر الجماهير الإفريقية مجموعة من النجوم الذين برزوا في الدوريات الأوروبية ويحملون ثقلاً فريدة في الأداء الجماعي والفردي، يسعون لكتابة فصل جديد من المجد القاري على المسرح العالمي.

لم تفقد بطولات كأس العالم على مدار النصف قرن الأخير، بصمة إفريقية واضحة، من خلال نجوم تركوا أثرهم في مختلف النسخ. لاعبون مثل أسامواه جيان والحاج ضيوف سطروا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ المونديال، وفي النسخة الأخيرة في قطر 2022، قدم جيل مغربي جديد بقيادة أشرف حكيمي ويوسف النصيري وعز الدين أوناحي، أداءً تاريخياً أهل أسود الأطلس إلى نصف النهائي للمرة الأولى.

ومع اقتراب كأس العالم 2026، التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً منها 10 إفريقية لأول مرة، تتجه الأنظار إلى مجموعة من اللاعبين الذين يبرزون في الدوريات الأوروبية الكبرى ويحملون القدرة على التألق على المسرح العالمي. من بين هؤلاء، يحتل محمد صلاح مكانة استثنائية في تاريخ كرة القدم الإفريقية والعالمية.

مدحاً كونه أحد أبرز نجوم نادي ليفربول الإنجليزي، حيث جمع بين الألقاب الجماعية مثل دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي مرتين، والإنجازات الفردية متعددة أبرزها four Golden Boots، مما يضعه في مصاف أساطير النادي. على المستوى الدولي، يبقى صلاح القائد والهدافprimary للمنتخب المصري، وهو ما ظهر جلياً في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بتسجيله أربعة أهداف وصناعة هدف، مما يجعله الاسم الأكثر أهمية للفراعنة في المونديال المقبل الذي قد يكون الأخير له.

إلى جانب صلاح، هناك لاعبون آخرون سيكون لهم دور محوري في تمثيل القارة. من المغرب، برز سفيان دياز الذي انضم متأخراً للمنتخب لكنه سرعان ما اندمج بفضل مرونته الهجومية، حيث سجل خمسة أهداف في كأس الأمم الإفريقية 2025.

Meanwhile, التونسي عيسى العWeekend - رغم صغر سنه (23 عاماً) - يبرز كلاعب وسط قادر على الاحتفاظ بالكرة وتمويل الهجوم، مما يمنح نسور قرطاج مرونة تكتيكية. الفرنسي المولود تهانوي، وارث جويري، يفضل بناء اللعب على الإحصاءات، وقد سجل عشرة أهداف وصنع خمسة مع أولمبيك مارسيليا هذا الموسم.

كما أن سعد ماني من السنغال يواصل تقديم عروضه المميزة مع النصر السعودي، وقد سجل هدفين وصنع هدفين في كأس الأمم الإفريقية 2025، بالإضافة إلى تسجيله خمسة أهداف في التصفيات Munitions that قادت أسود التيرانغا إلى المونديال. من بين الجناحين، يبرز أماد ديالو (23 عاماً) من غينيا، الذي انتقل من أتالانتا إلى مانشستر يونايتد وأصبح جزءاً أساسياً犯人 هجوم الفريق بتسجيله 16 هدفاً و15 تمريرة حاسمة في 95 مباراة.

كما أن باتيو سيمينيو (26 عاماً)، القادم من بورنموث إلى مانشستر سيتي، يمتلك مرونة كبيرة في شغل المراكز الهجومية وسجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة في 23 مباراة. في الوسط، يبرز South AfricanEvidence فوستر، مهاجم بيرنلي القوي بدنياً، والذي سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين هذا الموسم،إضافة إلى عشر أهداف دولية. يعتمد فوستر على الضغط الذكي وإنهاء الهجمات.

أخيراً، يعود الكونغولي باكامبو (29 عاماً) إلى أوروبا مع ريال بيتيس، محافظاً على حسه التهديفي حيث ساهم بسبعة أهداف هذا الموسم، بفضل خبرته في التحرك داخل المنطقة دون حاجة لمساحات كبيرة. بشكل عام، يمثل هؤلاء اللاعبون الجيل الجديد من المواهب الإفريقية التي ستسعى لكتابة تاريخ جديد في كأس العالم 2026، مستفيدة من التجربة السابقة للمغرب والتطور المستمر في الأداء الفردي والجماعي.

إن التنوع في الأدوار - من القيادة والهدافية إلى صناعة اللعب والمرونة التكتيكية - يعكس العمق الكروي الذي تمتلكه القارة، مما ي raises expectations لمشاهد مثيرة في البطولة المقبلة.





