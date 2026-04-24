نجاح استكمال عملية فصل التوأم الفلبيني الملتصق «كليا وموريس آن»

أعلن الفريق الطبي والجراحي المتخصص التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة عن نجاح استكمال المرحلتين الرابعة والخامسة من عملية فصل التوأم الفلبيني الملتصقين «كليا وموريس آن».

هذه العملية الجراحية المعقدة، التي استغرقت ثماني عشرة ساعة ونصف، أجريت في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض، التابعة لوزارة الحرس الوطني. وتعتبر هذه الحالة من بين الحالات الأكثر تعقيدًا على مستوى العالم، مما يجعل هذا الإنجاز الطبي علامة فارقة في سجل البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.

أوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي والجراحي، أن نجاح المرحلتين الرابعة والخامسة تم بفضل الله أولاً، ثم بجهود الفريق الجراحي المتميز. شملت هذه المراحل عمليات الترميم والتجميل الدقيقة، بالإضافة إلى إغلاق الجمجمة، وهي خطوات حاسمة في عملية التعافي الكامل للتوأمين. يذكر أن الفريق قد أكمل بنجاح المراحل الثلاث الأولى من العملية في وقت سابق، مما يؤكد الكفاءة العالية والخبرة المتراكمة لدى الفريق الطبي السعودي.

هذا النجاح يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتقديم أفضل الخدمات الطبية المتخصصة للأطفال المحتاجين، ليس فقط داخل المملكة بل في جميع أنحاء العالم. إن هذا الإنجاز يمثل قصة أمل وتفاؤل لعائلتي التوأمين وللمجتمع الطبي ككل، ويؤكد على أهمية التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية.

أعرب الدكتور الربيعة عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الدعم والرعاية اللذين يحظى بهما البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة. هذا الدعم الملكي الكريم مكّن الفريق الطبي السعودي من تقديم رعاية طبية متخصصة على أعلى المستويات، مما ساهم في تحسين جودة حياة الأطفال المستفيدين وأسرهم.

كما أشاد الدكتور الربيعة بجهود أعضاء الفريق الطبي والجراحي، مثنيًا على احترافهم وتفانيهم في العمل الإنساني النبيل الذي يجسد قيم المملكة العربية السعودية وشعبها في خدمة الإنسانية أينما كانت. إن هذا الإنجاز الطبي ليس مجرد نجاح جراحي، بل هو تعبير عن التزام المملكة الراسخ بالعمل الإنساني والطبي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للرعاية الصحية المتقدمة. إن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة يواصل مسيرته في تقديم الأمل والشفاء للأطفال المحتاجين، ويساهم في بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم





