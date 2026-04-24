نجاح فصل توأم فلبيني معقد وإعادة تشغيل مطار الكويت تدريجياً

اختتم البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة عملية فصل توأم فلبيني معقدة، بينما أعلنت الكويت عن إعادة فتح مطارها الدولي تدريجياً بعد فترة توقف بسبب الأوضاع الإقليمية.

اختتم الفريق الطبي والجراحي المتخصص التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، المرحلتين الرابعة والخامسة من عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني، كليا وموريس آن، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 18 ساعة ونصف، وأجريت في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض.

وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي، أن المرحلتين شملتا الترميم والتجميل وإغلاق الجمجمة، بعد إتمام ثلاث مراحل سابقة بنجاح. وأعرب الدكتور الربيعة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الدعم والرعاية التي يحظى بها البرنامج، مما مكن الفريق الطبي السعودي من تقديم رعاية طبية متخصصة عالية المستوى.

كما أشاد بجهود أعضاء الفريق الجراحي، مؤكداً أن عملهم الاحترافي والإنساني يعكس قيم المملكة وشعبها في خدمة الإنسانية. في سياق منفصل، أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي ابتداءً من يوم الخميس، بعد توقف مؤقت لحركة الطيران منذ 28 فبراير الماضي، بسبب الأوضاع الإقليمية والاعتداءات الإيرانية.

وأكد رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن، ضمن خطة مرحلية لاستئناف الحركة الجوية تدريجياً. وأشار إلى أن الهيئة انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت بالمطار نتيجة الاعتداء الإيراني، وأن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح. وسيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل من مبنيي الركاب T4 و T5 إلى وجهات محددة.

كما أشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، مثمناً دعم المملكة العربية السعودية في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ودعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة. من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب T4 إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، بما في ذلك لندن وإسطنبول ولاهور ودكا وبومباي وترافندروم وغيرها.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، عبد الوهاب الشطي، أن الشركة جاهزة للتعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية، وأن استئناف العمليات يأتي ضمن حرصها على تعزيز كفاءة عملياتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines