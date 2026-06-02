نجاح جهود الأمن الكويتي في القبض على الهاربين من المؤسسات الإصلاحية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن نجاح جهودها الأمنية في القبض على السجناء الثلاثة الذين فروا من إحدى المؤسسات الإصلاحية أمس، وذلك بعد عمليات أمنية مكثفة، وتحريات دقيقة شاركت فيها الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بإسناد من قوات الأمن الخاصة، وجناح طيران الشرطة.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ، صباح اليوم (الاثنين)، نجاح جهودها ال أمن ية في القبض على ال سجناء الثلاثة الذين فروا من إحدى المؤسسات الإصلاحية أمس، وذلك بعد عمليات أمن ية مكثفة، وتحريات دقيقة شاركت فيها الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بإسناد من قوات ال أمن الخاصة، وجناح طيران الشرطة، بحسب بيان الوزارة.

وأكدت الوزارة أن عمليات الملاحقة المتواصلة أسفرت عن رصد أماكن وجود الهاربين وضبطهم وإعادتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم، مشيرة إلى أن العملية جاءت نتيجة سرعة التحرك الأمني والتنسيق الميداني الفعال بين الجهات المعنية. وأوضحت الوزارة أن عملية القبض أسفرت كذلك عن العثور على سلاحين ناريين بحوزة الهاربين؛ ما استدعى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة.

وشددت وزارة الداخلية الكويتية على مواصلة جهودها بكل حزم ويقظة لملاحقة وضبط كل من يحاول مخالفة القانون، أو الإخلال بالأمن والنظام العام، مؤكدة أن أمن المجتمع خط أحمر، وأن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مساعدة المطلوبين أو التستر عليهم. ووصفتهم بالخطيرين من إحدى المؤسسات الإصلاحية، فيما وجّه وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها، مع تكثيف عمليات البحث وضبط الهاربين ومنع مغادرتهم البلاد عبر المنافذ الحدودية.

كما أعلن وزير الداخلية الكويتي عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة ملابسات الواقعة وأسبابها، مع تكثيف عمليات البحث وضبط الهاربين ومنع مغادرتهم البلاد عبر المنافذ الحدودية. وأكد وزير الداخلية الكويتي أن أمن المجتمع خط أحمر، وأن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مساعدة المطلوبين أو التستر عليهم. وشدد وزير الداخلية الكويتي على ضرورة مواصلة جهود الأمن بكل حزم ويقظة لملاحقة وضبط كل من يحاول مخالفة القانون، أو الإخلال بالأمن والنظام العام.

وأوضح وزير الداخلية الكويتي أن عمليات الملاحقة المتواصلة أسفرت عن رصد أماكن وجود الهاربين وضبطهم وإعادتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم. وتمكنت جهود الأمن من القبض على السجناء الثلاثة الذين فروا من إحدى المؤسسات الإصلاحية أمس، وذلك بعد عمليات أمنية مكثفة، وتحريات دقيقة شاركت فيها الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بإسناد من قوات الأمن الخاصة، وجناح طيران الشرطة، بحسب بيان وزارة الداخلية الكويتية.

وتمكنت جهود الأمن من القبض على الهاربين بعد عمليات أمنية مكثفة، وتحريات دقيقة شاركت فيها الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بإسناد من قوات الأمن الخاصة، وجناح طيران الشرطة، بحسب بيان وزارة الداخلية الكويتية.





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أمن هروب سجناء مؤسسات إصلاحية وزارة الداخلية الكويتية

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