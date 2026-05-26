نجاح برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن نجاح نفرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، القادمين من (104) دول حول العالم، إلى مشعر مزدلفة، وذلك بعد وقوفهم على صعيد عرفات الطاهر، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيمات التي وفرتها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وغادر الضيوف مشعر عرفات مع غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، وفق خطة تنظيمية دقيقة اعتمدت على حافلات حديثة وتقنيات متطورة؛ لضمان انسيابية الحركة وتسهيل تنقلهم بين المشاعر المقدسة بكل يُسر وطمأنينة. وفور وصولهم إلى مشعر مزدلفة، أدى الضيوف صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، وبدأوا في التقاط الجمار استعدادًا للتوجه إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، مستفيدين من الخدمات الصحية والإرشادية والتموينية المتكاملة التي هيأتها الوزارة في مواقع سكنهم ومبيتهم.

من جانبهم، أعرب عدد من ضيوف البرنامج عن خالص شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، مثمنين الرعاية الفائقة والخدمات المتميزة التي أسهمت في تمكينهم من أداء مناسك الحج بكل راحة وطمأنينة. وتعهدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتوفير الخدمات المتميزة لضيوف البرنامج، حتى يصلوا إلى بلدتهم، ويكملوا أداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة. وستستمر الوزارة في تنفيذ الخدمات والتنظيمات اللازمة لضمان انسيابية الحركة وتسهيل تنقيل الضيوف بين المشاعر المقدسة، حتى يصلوا إلى بلدتهم بكل راحة وطمأنينة





