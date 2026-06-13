نجاح إطلاق الصاروخ الياباني H3 في رحلته السادسة بعد معالجة الخلل الفني

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا عن النجاح الكامل لإطلاق الصاروخ H3 في رحلته السادسة، حيث وضع ستة أقمار صناعية صغيرة في مداراتها المحددة بدقة على ارتفاع 580 كيلومتراً من مركز تانيغاشيما الفضائي. استخدمت المهمة النسخة المطورة طراز 30 التي تعمل بثلاثة محركات LE-9 سائلة Without المعززات الصلبة الجانبية، مما يهدف إلى خفض تكاليف الإLaunch بنسبة تصل إلى 50% لتعزيز القدرة التنافسية في السوق الفضائي العالمي. يمثل هذا الإطلاق نقطة تحول استراتيجية لبرنامج الفضاء الياباني بعد تعثر المهمة السابقة في ديسمبر، وتخطط اليابان لتكثيف الرحلات إلى 6-8 سنوياً باستخدام H3 كمحامل رئيسي للمهام المستقبلية بما فيها استكشاف المريخ.

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء الياباني ة جاكسا اليوم عن النجاح الكامل لإطلاق الصاروخ الفضائي الجديد H3 في رحلته السادسة، وعودته إلى المدارات بعد معالجة الخلل الفني الذي تسبب في تعثر مهمته السابقة في ديسمبر الماضي.

وأوضحت الوكالة أن الصاروخ انطلق بنجاح لوضع ستة أقمار صناعية صغيرة في مداراتها المحددة بدقة على ارتفاع 580 كيلومتراً، من مجمع الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان، محققاً جميع أهدافه الرئيسية. شهدت هذه المهمة الاعتماد لأول مرة على النسخة المطورة طراز 30، وهي فئة مبتكرة ومنخفضة التكلفة تعمل بثلاثة محركات دفع سائل رئيسية (LE-9) دون معززات صواريخ صلبة جانبية.

تستهدف اليابان من خلال هذه النسخة تخفيض نفقات الإطلاق بنسبة تصل إلى النصف مقارنة بالطرازات السابقة، لتزويد الأسواق العالمية بخدمات نقل فضائي تجارية وعلمية أكثر مرونة وأقل كلفة، بما يسمح بمنافسة الكيانات الفضائية الكبرى. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإطلاق يمثل نقطة تحول استراتيجية لبرنامج الفضاء الياباني، حيث أعاد الثقة الكاملة لسلسلة صواريخ H3 بعد ستة أشهر من التحقيقات المكثفة والتعديلات الفنية التي أجريت عقب تعثر المهمة السابقة.

وتخطط الحكومة اليابانية بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة لتكثيف جدول الرحلات بمعدل 6 إلى 8 إطلاقات سنوياً، لجعل هذا الصاروخ الناقل الرئيسي لجميع مهام استكشاف الفضاء القادمة، بما في ذلك شحن الإمدادات وتطوير برامج استكشاف المريخ





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