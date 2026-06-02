نجاح إدارة سد الفرات في كبح جماح الفيضانات بعد إغلاق فتحة ثانية

تمكنت إدارة سد الفرات في سوريا من تخفيف حدة الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة عبر إغلاق فتحة ثانية في السد خلال ثلاثة أيام فقط، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في تدفق المياه في النهر وبدء انحسارها عن الأراضي الزراعية والمنازل المتضررة. وقد رصدت وحدة البيانات في شبكة الجزيرة التغيرات الجغرافية للنهر عبر تحليل صور الأقمار الصناعية خلال الذروة.

نجحت إدارة سد الفرات في سوريا في كبح جماح الفيضانات الأخيرة التي هددت مناطق زراعية وسكنية واسعة، وذلك بعد الإعلان عن إغلاق فتحة ثانية في جسم السد خلال مدة وجيزة لا تتجاوز ثلاثة أيام شكلت بحق إجراء تقنياً محموماً.

وقد كان لهذا الإجراء أثر مباشر في خفض كميات المياه المتدفقة في مجرى نهر الفرات بشكل ملموس، مما ساهم في بدء انحسار المياه تدريجياً عن المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية والمنازل التي غمرتها السيول خلال الأيام الماضية. وبهذا التطور الإيجابي، بدأت ملامح عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة تتبلور، حيث بدأ السكان في تفقد ممتلكاتهم وبدء عمليات إصلاح البنية التحتية الزراعية المتأثرة.

وقد حظي هذا الإنجاز الفني بتوثيق دقيق من قبل وحدة البيانات في شبكة الجزيرة، التي تتبعت مراحل الأزمة بدقة متناهية عبر الإمكانيات التحليلية المتقدمة. واستعانت الوحدة بصور الأقمار الصناعية عالية الدقة التي تم الحصول عليها خلال ذروة الفيضان، لإجراء تحليل مكاني متعمق رصد التغيرات الجغرافية في شكل نهر الفرات، وخاصة التمدد الأفقي لتدفقات المياه على الضفتين.

وقد كشف هذا التحليل عن حجم التغير الكبير في المشهد النهري، بما فيه من توسيع لمجرى النهر واجتياح للمناطق المجاورة، الأمر الذي شكل دليلاً على شدة الفيضان الذي تم تداركه لاحقاً. ويمثل نجاح إدارة السد في هذا السياق نموذجاً ملموساً لأهمية البنية التحتية الهيدروليكية في إدارة المخاطر الطبيعية، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الموارد المائية للزراعة.

إلا أن الحدث يبرز في الوقت نفسه الحاجة إلى مراجعة شاملة لخطط إدارة الفيضانات، وضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على طول النهر، لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل





