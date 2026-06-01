نجاح ولادة أول مهر من الحمار البري الآسيوي في المملكة

لد في 2025 وكشف عنه بعدما تجاوز أول عام من حياته بنجاح. سجلت المملكة إنجازًا بيئيًا لافتًا بعد نجاح ولادة أول مهر من الحمار البري الآسيوي في أراضيها منذ أكثر من 100 عام، وذلك داخل محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، في خطوة تعكس نجاح برامج إعادة توطين الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض.

وأوضحت المحمية أن المهر الذكر ولد في يونيو 2025 ضمن برنامج إعادة الحياة الفطرية للجزيرة العربية، إلا أن الإعلان عن ولادته جاء بعد تجاوزه عامه الأول بنجاح؛ نظرًا إلى أن الأشهر الاثني عشر الأولى تمثل المرحلة الأكثر خطورة في حياة هذا النوع، حيث لا تتجاوز معدلات البقاء 50%





