نجاح جراحي في إنقاذ حياة مريض بعد مضاعفات عملية تبديل الصمام الميترالي

فريق مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية نجح في إنقاذ حياة مريض في الثلاثينيات من عمره بعد مضاعفات عملية تبديل الصمام الميترالي بصمامات معدنية خارج المملكة. المريض أصيب بخثرات دموية خطيرة علقت بالصمام الميترالي وأفقدته الحركة، ما تسبب في تضيق حاد أداه إلى فشل القلب وصدمة متعددة الأعضاء. بعد إجراء عملية معقدة لإعادة تبديل الصمام الميترالي للمرة الثانية وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، تحولت لحظات الحرجة إلى قصة تعافٍ ملهمة حيث استعاد المريض وظائف الأعضاء بشكل طبيعي.

نجح فريق مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية في كتابة فصل جديد من قصص النجاح الطبية، بعدما تمكن من إنقاذ حياة مريض في الثلاثينيات من عمره، وصل إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية بعد أن بدأت أعضاء جسده الحيوية بالتوقف تدريجياً.

حيث حضر المريض وهو يعاني من ضيق شديد في التنفس وإجهاد حاد، بعد سنوات من خضوعه لعملية تبديل الصمام الأورطي والصمام الميترالي بصمامات معدنية خارج المملكة. لكن هذه المرة، لم يكن الأمر مجرد مضاعفات عادية؛ إذ كشفت الفحوصات عن وجود خثرات دموية خطيرة علقت بالصمام الميترالي وأفقدته الحركة تماماً، ما تسبب في تضيق حاد أعاق تدفق الدم وأدخل المريض في مرحلة حرجة من فشل القلب.

ومع تدهور حالته، بدأت بقية الأعضاء تتأثر سريعاً؛ فالكبد والكلى دخلا في حالة فشل حاد، وارتفع ضغط الشريان الرئوي بشكل خطير، فيما عانى القلب من إجهاد شديد أدى إلى انتفاخ البطين الأيمن وارتجاع حاد في الصمام ثلاثي الشرفات، حتى وصلت الحالة إلى ما يعرف طبياً بـ “الصدمة متعددة الأعضاء”. ورغم المحاولات المكثفة لإذابة الخثرات بالأدوية الوريدية، لم يستجب الجسم للعلاج، وبات التدخل الجراحي هو الخيار الأخير لإنقاذ حياته.

في تلك اللحظات الحرجة، اتخذ فريق جراحة القلب بقيادة الدكتور ناصر الجُريّد قراراً بإجراء عملية معقدة وعالية الخطورة لإعادة تبديل الصمام الميترالي للمرة الثانية، إلى جانب إصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، وسط تحديات طبية بالغة الحساسية نتيجة تدهور وظائف الأعضاء وارتفاع احتمالية النزيف بسبب فشل الكبد وتأثير العلاجات المذيبة للخثرات. استمرت العملية وسط متابعة دقيقة من فرق التخدير والعناية المركزة القلبية، وبعد الانتهاء منها تم إبقاء صدر المريض مفتوحاً لمدة ثلاثة أيام كاملة لضمان استقرار القلب والدورة الدموية قبل إغلاقه نهائياً.

لم تتوقف رحلة العلاج عند هذا الحد، إذ بقي المريض أسبوعاً كاملاً تحت أجهزة التنفس الصناعي، كما احتاج إلى غسيل كلوي مؤقت حتى بدأت أعضاؤه الحيوية تستعيد وظائفها تدريجياً. وبفضل الله، ثم بجهود الكوادر الطبية المتخصصة، تحولت اللحظات الحرجة إلى قصة تعافٍ ملهمة، حيث استعاد المريض وظائف القلب والكبد والكلى والتنفس بشكل طبيعي، وغادر مرحلة الخطر نحو حياة جديدة.

وأكدت مدينة الملك سعود الطبية أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر الوطنية والإمكانات المتقدمة التي يمتلكها مركز صحة القلب، ويجسد التزام المدينة بتقديم رعاية تخصصية متقدمة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ومستهدفات التحول الصحي في المملكة





