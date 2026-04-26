نجاح جراحة دقيقة تنقذ حياة مريضة من نزيف دماغي حاد في مستشفى الدرعية

فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الدرعية ينقذ مريضة تعاني من نزيف دماغي حاد باستخدام تقنيات متقدمة تجمع بين الجراحة والقسطرة الدماغية، مما يبرز أهمية التكامل في علاج هذه الحالات المعقدة.

شهدت مستشفى الدرعية إنجازًا طبيًا بارزًا، حيث نجح فريق جراحة المخ والأعصاب المتميز في إنقاذ حياة مريضة في منتصف الأربعينيات من عمرها كانت تعاني من نزيف دماغي حاد ومفاجئ، أدى إلى غيبوبة جزئية.

هذه العملية الجراحية المعقدة، التي تميزت بالتكامل الدقيق بين تقنيات الجراحة التقليدية والقسطرة الدماغية الحديثة، تؤكد على التطور الهائل الذي تشهده الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص في مجال علاج أمراض الأعصاب والدماغ. المريضة، التي حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من أعراض مقلقة تشير إلى وجود نزيف حاد في الدماغ، خضعت لفحوصات طبية شاملة ومفصلة، كشفت عن وجود تمدد شرياني متمزق في الشريان الأوسط الأيمن، يبلغ قطره خمسة مليمترات، بالإضافة إلى تمدد شرياني آخر، وإن كان أقل حدة، في الشريان الأوسط الأيسر، بقطر سبعة مليمترات.

هذه التشخيصات الدقيقة، التي تم التوصل إليها بفضل الخبرة والكفاءة العالية للفريق الطبي، كانت بمثابة نقطة الانطلاق لوضع خطة علاجية متكاملة وشاملة، تهدف إلى السيطرة على النزيف، وحماية المريضة من أي مضاعفات محتملة، واستعادة وظائفها العصبية بشكل كامل. تم البدء بالعلاج بالقسطرة الدماغية، وهي تقنية غير جراحية تستخدم لإدخال قسطرة رفيعة عبر الأوعية الدموية إلى الدماغ، بهدف علاج التمدد الشرياني المتمزق في الجانب الأيمن.

هذه القسطرة، التي يتم التحكم فيها بدقة عالية من قبل الأطباء المتخصصين، تسمح بإيصال مواد علاجية مباشرة إلى موقع التمدد، مما يساعد على إغلاقه ومنع المزيد من النزيف. بعد نجاح القسطرة في السيطرة على النزيف في الجانب الأيمن، تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من العلاج، وهي العملية الجراحية المفتوحة. هذه العملية، التي أجراها فريق جراحة المخ والأعصاب الماهر، تهدف إلى حصر التمدد الشرياني الموجود في الجانب الأيسر، ومنع تمزقه في المستقبل.

تم استخدام تقنيات جراحية دقيقة ومتطورة، لضمان حماية الأوعية الدموية المحيطة، وتقليل خطر حدوث أي مضاعفات. بفضل الله، وتضافر جهود الفريق الطبي المتميز، تكللت العملية الجراحية بالنجاح التام. استعادت المريضة وعيها الكامل، وبدأت في استعادة وظائفها العصبية تدريجيًا. بعد فترة من المتابعة والرعاية الطبية المكثفة، غادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة، دون أي مضاعفات أو عجز عصبي.

هذا الإنجاز الطبي يعكس التزام مستشفى الدرعية بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى، وتوفير أحدث التقنيات العلاجية، وتدريب الكوادر الطبية على أعلى المستويات. كما يؤكد على أهمية التكامل بين مختلف التخصصات الطبية، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق أفضل النتائج للمرضى. إن هذا النجاح ليس مجرد قصة إنقاذ حياة مريضة، بل هو شهادة على التقدم الذي تحرزه الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وعلى قدرة الأطباء السعوديين على مواجهة التحديات الطبية المعقدة، وتقديم أفضل الخدمات للمرضى من داخل المملكة وخارجها.

مستشفى الدرعية، بوصفها مركزًا شاملاً للسكتات الدماغية، تواصل جهودها في تطوير خدماتها، وتوفير أحدث التقنيات العلاجية، لضمان حصول المرضى على أفضل رعاية ممكنة. إن هذا الإنجاز يمثل إضافة قيمة إلى سجل الإنجازات الطبية لمستشفى الدرعية، ويعزز مكانتها كمركز رائد في علاج أمراض الأعصاب والدماغ. يستحق الفريق الطبي الذي شارك في هذه العملية الجراحية الناجحة كل الثناء والتقدير، على جهودهم المخلصة، وتفانيهم في خدمة المرضى.

إن هذا النجاح هو مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا، ويؤكد على أن الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية تسير في الاتجاه الصحيح





جراحة المخ والأعصاب نزيف دماغي قسطرة دماغية تمدد شرياني مستشفى الدرعية

