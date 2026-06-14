نجاح فريق طبي في إنقاذ شابة بالعقد الثاني من عمرها

نجح فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في إنقاذ حياة شابة في العقد الثاني من عمرها، إثر تعرضها لفشل حاد ومفاجئ في عضلة القلب.

نجح فريق طبي متعدد التخصصات في مستشفى الأمير محمد بن ناصر ب تجمع جازان الصحي في إنقاذ شابة بالعقد الثاني بعد تعرضها لفشل حاد ومتسارع في عضلة القلب، عبر التدخل المبكر واستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو)، ما أدى لتحسين حالتها وخروجها مستقرة.

نجح فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في تجمع جازان الصحي في إنقاذ حياة شابة في العقد الثاني من عمرها، إثر تعرضها لضعف حاد ومفاجئ في عضلة القلب أفضى إلى تدهور خطير في حالتها الصحية وهدّد حياتها. وأوضح الفريق المعالج أن المريضة نُقلت إلى وحدة العناية المركزة في حالة حرجة، استوجبت وضعها على جهاز التنفس الصناعي وإعطاءها جرعات مرتفعة من الأدوية الداعمة لعضلة القلب والمحافظة على ضغط الدم، نتيجة إصابتها بفشل قلبي حاد ومتسارع.

وأسهمت سرعة التشخيص والتدخل الطبي المبكر في اتخاذ قرار اللجوء إلى تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)، التي وفّرت دعماً مؤقتاً لوظائف القلب والرئتين، ومنحت عضلة القلب الفرصة الكافية للتعافي واستعادة وظائفها تدريجياً. وضمّ الفريق الطبي المشارك في علاج الحالة أخصائيين في العناية المركزة وأمراض القلب والتخدير وطب النساء والولادة وجراحة الأوعية الدموية، إلى جانب فريق الإيكمو المتخصص، إذ عمل جميعهم على مدار الساعة لمتابعة الحالة واتخاذ القرارات العلاجية المناسبة وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.

وأكد تجمع جازان الصحي أن هذا الإنجاز يعكس أهمية التكامل بين التخصصات الطبية المختلفة في التعامل مع الحالات الحرجة، مشيراً إلى الدور المحوري لتقنية الإيكمو في إنقاذ المرضى الذين يعانون من فشل حاد في وظائف القلب أو الرئتين حين تعجز الوسائل العلاجية التقليدية عن تحقيق النتائج المرجوة





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فريق طبي مستشفى الأمير محمد بن ناصر تجمع جازان الصحي إنقاذ حياة فشل قلبي حاد

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