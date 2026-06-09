نجاح حج 1447هـ وإبهار العالم بالتنظيم والتطوير

تقرير حول نجاح حج عام 1447هـ الموافق 2026م، والتطوير في مشاعر منى ومزدلفة وعرفة، والجهود الحكومية في خدمة ضيوف الرحمن.

مر هذا الشهر المبارك، شهر ذي الحجة لعام 1447هـ الموافق 2026م، وهو آخر شهر في هذا العام المبارك، وقد تتالت فيه المناسبات التي تستحق الذكر والتدوين لتكون نموذجًا ونبراسًا يسطره التاريخ.

من هذه المناسبات نجاح حج هذا العام الذي أبهر العالم بما حصل فيه من التنظيم والنظام والتنسيق والعناية بضيوف الرحمن، وما بذل فيه من الجهود الجبارة يقودها رجال أخلصوا لله ثم للوطن وولاة الأمر، وقبل ذلك الشعور بالأمانة الملقاة عليهم، وتنفيذًا لرغبة ولاة الأمر حفظهم الله وسدد خطاهم، فقد جعلوا الأعمال تتكلم قبل الأقوال. لقد شهد العالم أجمع تفرد المملكة في إدارة حشود الملايين بأعلى معايير الجودة والأمان، وسط إشادات دولية واسعة من منظمات الحج والعمرة وهيئات الإغاثة، حيث لم تسجل أي حوادث تذكر بفضل الخطط المحكمة والتقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة الحشود والمراقبة الآلية.

ولو نظرنا إلى مشاريع الحرمين والمشاعر المقدسة وما أنفق عليها من آلاف المليارات من الريالات لكفانا فخرًا وعزًا، والتي جعلت ملايين الحجاج تنعم وتؤدي مناسكها بكل يسر وسهولة. ففي الأعوام الماضية كان الزحام شديدًا الذي عاناه كل من حج، حتى إن بعض كبار السن والضعفاء كانوا يعانون، خاصة في الجمرات.

وقد شاهدت كغيري سهولة الرمي لهذا العام بعدما اكتملت الأدوار والسلالم الكهربائية المحيطة بالجمرات، والحجاج يرمون كل الجمرات وبدون أي مضايقات، علاوة على التنظيم من قبل رجال الأمن العام ومن معهم من العاملين. ولم يعد هناك مضايقات ولا تعب ولا مشقة، لأن الترتيبات التي وضعت لهذه المشاعر المقدسة، وخاصة عندما يرمي الحاج، فليس يعود إلى طريقه حتى يقابل القادم، وإنما يذهب حتى يعود من طريق ثان إلى مقره.

وقد تم توسعة مسارات المشاة وتطوير شبكة النقل الترددي بين المشاعر باستخدام قطار المشاعر الذي نقل مئات الآلاف يوميًا بأعلى درجات الدقة والانضباط، مع توفير خدمات الإعاشة والإسعاف والتبريد لضمان راحة الحاج. كما شهدت مشعر منى إنشاء جسور جديدة مبتكرة للجمرات تسمح بتدفق الحجاج في اتجاهات متعددة دون توقف، مما قلص زمن الرمي إلى النصف وحقق طفرة نوعية في تجربة الحج.

هذه الجهود لم تأت من فراغ، بل بذلت في سبيلها الأموال الطائلة، وتولى رجال الأمن التنظيمات لهذه الحشود، وكل عام يأتي أفضل من العام الذي قبله. فعلينا الشكر لله أولاً ثم لحكومتنا الرشيدة العادلة ورجالها الأوفياء المخلصين، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. إن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي جعلت خدمة الحجاج قضية وطنية أولى، واستثمرت في البنية التحتية والكوادر البشرية على أعلى مستوى.

وختاماً، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولكل من ساهم من مسؤولين وعاملين ومتطوعين في صناعة هذا النجاح المبهر. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان





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