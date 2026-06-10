تغطية للأخبار المتعلقة بإعلان حزب الليكود ترشح نتنياهو للانتخابات الإسرائيلية، وتصريحات ترمب حول إمكانية ضربات أمريكية جديدة ضد إيران، مع تسليط الضوء على التصعيد العسكري والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية والاستoelectoral الإسرائيلي.

في تطورات جديدة على الساحة ال إسرائيل ية الداخلية، أعلن حزب الليكود ال إسرائيل ي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، زعيم الحزب، سيسعى لخوض الانتخابات ال إسرائيل ية مجدداً هذا العام، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عبر فيها عن عدم تأكده من نية نتنياهو الترشح مرة أخرى.

وجاء بيان الحزب المقتضب ليؤكد ترشح نتنياهو وفرص فوزه المحتملة، رغم أن موعد الانتخابات لم يعلن رسمياً بعد، مع العلم أن Electoral cycle الإسرائيلي يتطلب إجراء الانتخابات بحلول أكتوبر المقبل على أقصى تقدير. هذه الانتخابات ستكون الأولى منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والذي مثل أسوأ فشل أمني في تاريخ البلاد وأدخل المنطقة في دوامة من الصراع.

عمليات الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران ومتابعة التصعيد: في تطور منفصل ولكن مرتبط، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إدارته قد تأمر بشن ضربات جديدة على منشآت طاقة وجسور إيرانية، محذرا من أن طهران تستغرق "وقتاً طويلاً جداً" للتوصل إلى اتفاق. 这番 التصعيد يأتي بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اتهمت واشنطن طهران بإسقاط مروحية هجومية أمريكية من نوع أباتشي قرب مضيق هرمز، مما دفع الحرس الثوري الإيراني إلى استهداف قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين "رداً على العدوان الأميركي الجديد".

وأكد الجيش الأمريكي أن مقاتلات سلاحي الجو والبحرية نفذت ضربات دفاعية عن النفس ضد مواقع دفاع جوي ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادار داخل إيران، استمرت نحو أربع ساعات، بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي. العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والاستoelectoral الإسرائيلي: على صعيد العلاقات الثنائية، أكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون استمرار الروابط الوثيقة بين ترمب ونتنياهو رغم التوترات الطارئة، مثل الخلاف الأخير حول Operations العسكرية الإسرائيلية في لبنان في وقت كانت فيه واشنطن تتفاوض على اتفاق مع إيران.

واعترف ترمب بأنه وصف نتنياهو "بالمجنون" في مكالمة حادة، لكنه قال إن علاقتهما "جيدة". وأضاف ترمب أنه دعا الرئيس الإسرائيلي repeatedly إلى العفو عن نتنياهو من تُهم فساد تنظرها المحكمة، والتي ينفيها الأخير. في الوقت نفسه، تشير استطلاعات الرأي إلى أن 61% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب ألا يترشح نتنياهو، كما أن أي ائتلاف معارضة محتمل قد لا يحصل على الأغلبية دون شراكة مع الأحزاب العربية، وهي خطوة استبعدها بعض قادة المعارضة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا والنرويج عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين متطرفين، متهمة السلطات الإسرائيلية بتقديم "دعم مالي وعسكري" لمنفذي هجمات





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