نتنياهو وترامب يناقشان ملفي لبنان وإيران وسط تصاعد التوترات

كشف عن محادثة هاتفية بين نتنياهو وترامب حول الوضع في لبنان وإيران، مع تأكيد اهتمام ترامب بمواصلة الحصار البحري على إيران. كما وردت معلومات عن جهود دبلوماسية باكستانية للوساطة بين واشنطن وطهران.

أجرى رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء، تركزت بشكل أساسي على التطورات المتعلقة بملفي لبنان و إيران . وكشفت مصادر إسرائيل ية، وفقًا لما نقلته هيئة البث العبرية الرسمية، أن هذه المحادثات جرت بالتزامن مع انعقاد اجتماع للكابينت ال إسرائيل ي المصغر، مما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية التي توليها إسرائيل لهذه القضيتين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وجهود مكثفة دبلوماسية تهدف إلى احتواء الأزمة المتفاقمة. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الرئيس ترامب يبدي اهتمامًا كبيرًا بمواصلة الضغط على إيران من خلال الحصار البحري، معتقدًا أن هذا الإجراء سيؤدي في النهاية إلى إجبار طهران على الاستسلام وقبول الشروط الأمريكية المتعلقة ببرنامجها النووي. وقد أشارت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إلى عودة 38 سفينة أدراجها نتيجة لهذا الحصار، مما يعكس تأثيره المتزايد على التجارة الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، يستعد الجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع سنتكوم، لاستئناف الهجمات على إيران في حال رفض الأخيرة الامتثال لشروط ترامب، مما يزيد من خطر التصعيد العسكري في المنطقة. وتؤكد القناة 13 العبرية الخاصة أن ترامب أمر الجيش الأمريكي بالاستعداد لحصار بحري مطول على إيران، وهو ما يمثل رفضًا صريحًا للمقترح الإيراني برفع الحصار. وتضيف القناة أن إسرائيل تحتفظ بحالة تأهب قصوى على جميع الجبهات، لكنها تفضل في الوقت الحالي استمرار الحصار كخيار استراتيجي رئيسي.

هذا الموقف يعكس قلق إسرائيل العميق من البرنامج النووي الإيراني وتأثيره المحتمل على الأمن الإقليمي. وفي سياق متصل، تسعى باكستان إلى لعب دور الوسيط في محاولة إيجاد حل دبلوماسي للأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب مصادر باكستانية مطلعة، فإن إسلام أباد تعمل من خلال قنوات خلفية على صياغة مقترحات جديدة تهدف إلى تحقيق تسوية مرضية للطرفين.

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين واشنطن وطهران في ترتيب الأولويات، حيث تشدد إيران على ضرورة معالجة قضية مضيق هرمز أولاً، بينما تصر الولايات المتحدة على ضرورة معالجة كل من قضية المضيق والبرنامج النووي في إطار اتفاق شامل. وعلى الرغم من هذه الخلافات، أفادت المصادر بأن مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، يواصلون دراسة المقترح الإيراني.

يذكر أن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والذي بدأ في 28 فبراير، أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص قبل إعلان الهدنة في 8 أبريل، وذلك على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. ومع ذلك، فإن رفض ترامب لمقترح إيراني يقضي بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري مقابل تأجيل المفاوضات النووية، كما أورد موقع أكسيوس الإخباري، قد أدى إلى تقلبات جديدة في أسعار الطاقة وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

هذا الوضع يتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة لتجنب التصعيد وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح





