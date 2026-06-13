نتنياهو يدرك فشل محاولاته إيقاف اتفاق ترامب مع إيران ومخاوف إسرائيلية من العواقب

تضمنت تقارير إعلامية أمريكية تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغه خلالها ترامب بنيته توقيع اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، مما فاجأ نتنياهو وأدرك خلالها عدم قدرته على منعه. وتسلط الضوء على مخاوف إسرائيلية عميقة من أن الاتفاق قد يمكّن إيران من استقرار اقتصادها دون تنازلات نووية حقيقية، ويقيد حريتها في التعامل مع حزب الله في لبنان، مما يشكل ضربة استراتيجية لنتنياهو.

كشفت مصادر أمريكية أن رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو أدرك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لا يمكنه منع الأخير من المضي قدماً في اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران .

وقد وصف الموقع الأمريكي "أكسيوس" هذه المكالمة بأنها حملت "أخباراً لم يكن يريد سماعها" لنتنياهو. وبحسب المصادر، أبلغ ترامب نتنياهو، مساء الخميس، بأنه على وشك توقيع اتفاق مع إيران، قائلاً له: "هذا هو الاتفاق. إنه اتفاق رائع، وقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب". في المقابل، أعرب نتنياهو عن ثقته في أن ترامب سيتأكد من أن الاتفاق النهائي يعالج المخاوف المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

يبدو أن إعلان ترامب فاجأ نتنياهو، الذي سارع إلى التواصل مع حلفاء له في واشنطن لمعرفة تفاصيل الاتفاق، ليجد نفسه "خارج دائرة المعلومات إلى حد كبير". وكشفت المصادر أن نتنياهو أدرك خلال المكالمة عدم قدرته على منع ترامب، فيما يعتقد بعض المسؤولين في واشنطن أنه قد يحاول عرقلته حتى بعد إبرامه. وبحسب موقع أكسيوس، فإن لتوقيع اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، دون تحقيق الأهداف المعلنة المتمثلة في تغيير النظام في طهران، سيمثل ضربة استراتيجية وسياسية قوية لنتنياهو.

وتظهر التفاصيل أن مسؤولين في تل أبيب يحرصون حالياً على عدم انتقاد ترامب علناً خشية إغضابه، لكنهم في الخلوات "متشككون للغاية" بشأن الاتفاق المعلق. ومن بين مخاوف "دولة الاحتلال" أن إيران قد تماطل في المفاوضات دون تقديم تنازلات نووية حقيقية بعد التوقيع، مما يسمح لها بتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر بيع النفط دون خوف من الحرب.

كما أن وقف إطلاق النار في الاتفاق، الذي يشمل لبنان، يثير قلق IsraelfileName"oblasts"因为它 Интерจำนวน، حيث لا تزال إسرائيل تحتل أجزاء من جنوب لبنان وتتبادل الضربات مع حزب الله، وتخشى أن تقيد إدارة ترامب حريتها في العمل ضد الحزب. من جانبه، صرح وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن ترامب يسعى لاتفاق "بناء على تقييمه للمصالح الأمريكية"، لكن تل أبيب تتوقع منه التمسك بـ"مبادئ" مشتركة تجاه البرنامج النووي والصواريخ والجماعات المسلحة.

وزعم كاتس أن إسرائيل احتفظت بـ"القدرة على التحرك بشكل مستقل لمنع إيران من حيازة سلاح نووي". أما المسؤول الأمريكي الكبير فقد رد على الشكوك الإسرائيلية قائلاً: "أنا أتفهم الشك الإسرائيلي. ولكن ما نتوقعه هو أنه إذا تمكنا من إشراك الجميع في عملية السلام، فإن الجميع سيفعلون الشيء نفسه". وأشار أكسيوس إلى أن الأحداث في لبنان يمكن أن تزعزع استقرار الاتفاق، خاصة مع استمرار التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

واستشهد الموقع بتصريحات محللين بأن اتفاق إنهاء الحرب دون تحقيق الأهداف سيكون ضربة استراتيجية وسياسية كبرى تقصم ظهر نتنياهو. في المقابل، صرح الرئيس الإيراني عن "الصعوبات التي تحملها شعبه" و"صبره على الضغوط الاقتصادية"، معتبراً ذلك اختباراً كبيراً. كما أن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية ذكرت أن الصفقة ستمنح إيران مليارات الدولارات فوراً، مما دفع مسؤولين في تل أبيب لطلب توضيحات من البيت الأبيض، وطمأن الأمريكيون نظراءهم بأن التقارير الإيرانية "أساءت وصف الاتفاق"





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