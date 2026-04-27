نتنياهو يعترف بتهديد صواريخ وطائرات حزب الله ويطلب من الجيش إيجاد حلول

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن صواريخ وطائرات حزب الله تشكل تهديدين رئيسيين لإسرائيل، وطلب من قادة الجيش إيجاد حلول عاجلة لمواجهتهما، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات من قبل الحزب وضحايا إسرائيليين.

أقر رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو ، في تصريح له يوم الاثنين، بأن ال صواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها حزب الله تمثل تهديدين رئيسيين يتطلبان حلولاً عاجلة.

وأكد نتنياهو أنه وجه قادة الجيش الإسرائيلي للتركيز على إيجاد استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه التهديدات المتصاعدة، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي قد نجح في تدمير نسبة كبيرة من منظومة الصواريخ التي كانت تستهدف البلاد، حيث لم يتبق منها سوى 10%، بالإضافة إلى منع إطلاق صواريخ مضادة للدروع بشكل مباشر. ومع ذلك، استدرك نتنياهو قائلاً إن العمل لم يكتمل بعد، وأن التهديدين الرئيسيين من حزب الله، وهما الصواريخ والطائرات المسيّرة، لا يزالان قائمين ويتطلبان جهوداً مضاعفة.

وأضاف أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب مزيجاً من العمليات العسكرية الميدانية والحلول التكنولوجية المبتكرة، مؤكداً على أن إسرائيل تبذل جهوداً تكنولوجية كبيرة للتغلب على هذه التحديات. وفي سياق حديثه لقادة الجيش، شدد نتنياهو على أن أمامهم مهمتين رئيسيتين، وهما إيجاد حلول فعالة لمشكلة الصواريخ والطائرات المسيّرة. وأعرب عن ثقته في قدرة الجيش على تحقيق ذلك، معتبراً أن حل هذه المشكلات العسكرية سيمهد الطريق لحل الجانب السياسي للصراع.

يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد وتيرة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من قبل حزب الله باتجاه إسرائيل، مما يثير قلقاً متزايداً في الأوساط الإسرائيلية. ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تواجه القوات الإسرائيلية تحدياً تكتيكياً معقداً يتمثل في خطر الطائرات المسيّرة المفخخة، ولم تتمكن حتى الآن من إيجاد حل فعال لمواجهته.

وأشارت الصحيفة إلى أن جندي الدبابات الرقيب عيدان فوكس قُتل يوم الأحد في هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة قرب قرية الطيبة، كما أُصيب ستة جنود آخرون، بينهم ضابط وثلاثة جنود في حالة خطيرة. هذا الهجوم يؤكد على خطورة التهديد الذي تمثله الطائرات المسيّرة بالنسبة للقوات الإسرائيلية. وتشن إسرائيل عدواناً على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، وقد أسفر هذا العدوان عن مقتل 2509 أشخاص وإصابة 7755 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، وهو ما يمثل خُمس السكان اللبنانيين.

وعلى الرغم من بدء هدنة لمدة عشرة أيام في 17 أبريل/نيسان الجاري، ثم تمديدها حتى 17 مايو/أيار المقبل، إلا أن إسرائيل تخرق هذه الهدنة بشكل يومي من خلال قصف متواصل يستهدف جنوب لبنان، مما يتسبب في وقوع قتلى وجرحى وتدمير المنازل. ورداً على هذه الخروقات، يشن حزب الله هجمات على أهداف إسرائيلية داخل لبنان. وفي سياق منفصل، أوصى جهاز الأمن الوطني العراقي بحصر السلاح بيد الدولة وتشديد الرقابة عليه، مع التأكيد على حماية السيادة العراقية.

هذه التوصية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق ومنع انتشار الأسلحة غير المرخصة. الوضع في المنطقة يظل متوتراً ومعقداً، ويتطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى حلول سلمية ومستدامة





