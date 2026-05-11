نتنياهو يشترط تجريد إيران من اليورانيوم المخصب لإنهاء حالة الحرب

رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن الصراع مع طهران مستمر طالما بقيت المواد النووية، مع إشارات إلى تنسيق مع دونالد ترمب وتوترات متصاعدة في لبنان ومضيق هرمز.

صرح رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو في مقابلة إعلامية مطولة مع شبكة سي بي إس الأميركية، وتحديداً ضمن برنامج 60 دقيقة، بأن المواجهة العسكرية والسياسية مع الجمهورية الإسلامية ال إيران ية لم تصل بعد إلى نهايتها المنشودة.

وأكد نتنياهو أن المعيار الأساسي لإنهاء هذه الحرب يكمن في التخلص الكامل والنهائي من مخزونات اليورانيوم المخصب الموجودة داخل الأراضي الإيرانية، مشيراً إلى أن وجود هذه المواد النووية يمثل تهديداً وجودياً لا يمكن التغاضي عنه أو القبول به تحت أي ظرف. وأوضح أن الهدف الاستراتيجي ليس مجرد وقف إطلاق النار أو الوصول إلى تهدئة مؤقتة، بل تفكيك كافة المواقع المخصصة لتخصيب اليورانيوم ونقل جميع المواد الحساسة إلى خارج البلاد لضمان عدم قدرة طهران على تطوير سلاح نووي في المستقبل القريب أو البعيد.

ورغم أنه أعرب عن تفضيله للحلول السياسية التي قد تؤدي إلى نتيجة مماثلة من خلال اتفاقات دولية ملزمة، إلا أنه لم يستبعد أبداً الخيار العسكري في حال تعذر الوصول إلى اتفاق يضمن إخراج هذه المواد، مؤكداً أن هذه المهمة بالغة الأهمية في ميزان الأمن القومي الإسرائيلي ولا تقبل التأجيل أو التهاون. وفي سياق متصل، كشفت المقابلات عن وجود تنسيق وتوافق في الرؤى بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث أشار الأخير إلى أن إيران قد هزمت عسكرياً بالفعل، وأن الولايات المتحدة تملك القدرة والوسائل والارادة لسحب مخزونات اليورانيوم المخصب في أي وقت تراه مناسباً لتحقيق مصالحها ومصالح حلفائها.

وتحدث ترمب بنبرة حازمة عن فرض رقابة صارمة ومشددة على المنشآت النووية الإيرانية، متوعداً بقصف أي جهة تحاول الاقتراب من تلك المواقع أو العبث بها أو محاولة تهريب المواد منها. من جانبه، ربط نتنياهو بين استقرار المنطقة بأكملها وبين مصير النظام في طهران، معتبراً أن انهيار النظام الإيراني سيؤدي بالضرورة إلى تداعي شبكة الوكلاء الإرهابية التي أنشأتها إيران في المنطقة، بما في ذلك حزب الله في لبنان، وحركة حماس في قطاع غزة، وجماعة الحوثيين في اليمن.

ويرى نتنياهو أن هذه التنظيمات تعتمد بشكل كلي ومطلق على الدعم المالي والعسكري واللوجستي من طهران، وبالتالي فإن ضرب الرأس الموجه سيعني تلقائياً انهيار الأطراف، وهو ما يمثل بالنسبة له الطريق الوحيد والفعال لتحقيق سلام دائم وأمن مستدام في الشرق الأوسط، رغم إقراره بأن سقوط النظام ليس أمراً مضموناً بنسبة مائة بالمائة ولكنه ممكن تقنياً وسياسياً. وعلى صعيد آخر، تطرقت التصريحات إلى الدور الصيني المثير للجدل في دعم طهران، حيث أقر نتنياهو بأن بكين تقدم مساعدات ملموسة لإيران، تشمل تزويدها بمكونات تقنية أساسية تدخل في تصنيع الصواريخ البالستية المتطورة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويجعل من الصعب تحجيم القدرات الإيرانية دون ضغط دولي شامل.

وبالتزامن مع هذه الضغوط السياسية، شهدت المنطقة تصعيداً ميدانياً خطيراً تمثل في غارات إسرائيلية استهدفت قيادات رفيعة في حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت، مما يشير إلى أن إسرائيل لا تعترف بأي حصانة لأعدائها حتى في ظل تفاهمات وقف إطلاق النار الهشة. وفيما يتعلق بالأمن البحري العالمي، تزايدت المخاوف في مضيق هرمز، حيث بدأت ناقلات النفط العملاقة، مثل بصرة إنرجي وكيارا إم، في اتخاذ إجراءات احترازية غير تقليدية بتعطيل أجهزة التتبع الخاصة بها لتفادي الهجمات الإيرانية المحتملة أثناء نقل الخام العراقي والإماراتي التابع لشركة أدنوك.

هذا التوتر الملاحي يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الممرات المائية الحيوية، في وقت تدرس فيه واشنطن خيارات إضافية لضمان حرية الملاحة، بينما تظل طهران متشككة في جدية المساعي الدبلوماسية الأميركية، مما ينذر بدورة جديدة من التصعيد قد تشمل استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق تحت مسميات مثل مشروع الحرية، وهو ما يضع المنطقة على فوهة بركان





