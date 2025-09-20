نتنياهو يطلب من واشنطن الضغط على مصر بشأن التواجد العسكري في سيناء

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن قلقه للإدارة الأمريكية بشأن الحشد العسكري المصري في سيناء، مشيرًا إلى انتهاكات محتملة لاتفاقية السلام. يأتي ذلك في ظل توترات إقليمية متزايدة وتحديات اقتصادية تواجه مصر.

طلب رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء . وفقًا لتقارير إخبارية، أثار نتنياهو هذه المسألة خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في القدس، حيث قدم له قائمة بالأنشطة العسكرية ال مصر ية في سيناء ، واصفًا إياها بأنها انتهاكات جسيمة ل اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.

أشار المسؤولون إلى أن هذا الحشد العسكري المصري يمثل نقطة توتر رئيسية جديدة في العلاقات بين إسرائيل ومصر، خاصة في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية. يُذكر أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية تحدد بوضوح المناطق التي يُسمح فيها بانتشار القوات العسكرية المصرية، وتضع قيودًا صارمة على نوعية الأسلحة والعتاد المسموح به في تلك المناطق. وقد أعربت إسرائيل عن قلقها العميق إزاء توسع الوجود العسكري المصري في سيناء، معتبرة أن ذلك يمثل تهديدًا أمنيًا محتملًا. وتشمل هذه المخاوف بناء بنية تحتية عسكرية جديدة، بما في ذلك توسيع مدارج المطارات وبناء منشآت تحت الأرض، والتي يُعتقد أنها قد تُستخدم لتخزين الصواريخ أو لأغراض هجومية. كما أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن قلقهم من أن هذا الحشد العسكري الكبير قد يُستخدم لغايات أخرى غير تلك التي تخدم الأمن المشترك، لا سيما في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة.\في خضم التطورات الإقليمية، وتحديداً الحرب في قطاع غزة، يتضح أن مصر تواجه تحديات متعددة الجوانب. فبالإضافة إلى المخاوف الأمنية، تواجه القاهرة ضغوطًا اقتصادية متزايدة. يشهد قطاع السياحة المصري، الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي، خسائر فادحة في بعض المناطق نتيجة عزوف السياح عن زيارة مصر. ويرجع هذا العزوف إلى عدة عوامل، منها المخاوف الأمنية المتعلقة بالصراع في غزة، والتأثيرات السلبية على الصورة الذهنية لمصر في الخارج. من جانب آخر، تخشى مصر من تدفق محتمل للاجئين الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما تعتبره القاهرة خطًا أحمر يمس بالأمن القومي. وقد أدى هذا الوضع إلى تعزيز التواجد العسكري المصري في سيناء كإجراء احترازي لمنع أي محاولات لاختراق الحدود أو استغلال الأزمة. وعلى الرغم من هذه المخاوف، تؤكد مصر التزامها باتفاقية السلام مع إسرائيل، وتسعى إلى الحفاظ على علاقات هادئة ومستقرة مع جيرانها، مع الحفاظ على مصالحها الوطنية وأمنها القومي.\بالتوازي مع التوترات السياسية والعسكرية، تسلط الأضواء على جوانب تاريخية للعلاقات المصرية الإسرائيلية. ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية محطة تاريخية مهمة، وهي إخلاء مستوطنة شلهيبت اليهودية في سيناء بعد حرب. يعكس هذا الحدث، الذي غالبًا ما يُنسى، تحولات كبيرة في العلاقات بين البلدين، ويعيد إلى الأذهان التحديات والفرص التي واجهتها المنطقة في تلك الفترة. في الوقت نفسه، يُنظر إلى التوتر الحالي في سيناء على أنه اختبار آخر لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، ويبرز الحاجة إلى الدبلوماسية والتفاهم المتبادل لتجاوز الخلافات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. من الضروري أن تعمل كل من مصر وإسرائيل على إيجاد حلول سلمية للمسائل الأمنية العالقة، مع احترام الالتزامات الدولية والاتفاقيات الثنائية. ويتعين على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا بناءً في دعم جهود السلام، وتشجيع الحوار البناء بين الطرفين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة





إسرائيل مصر سيناء نتنياهو اتفاقية السلام

