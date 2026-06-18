نتنياهو يحاول التأثير على الاتفاق الإيراني الأمريكي

يعتقد نتنياهو أن إيران لم تكن راغبة أبدا في التفاوض بحسن نية، ويرى أن طهران لن توافق بصدق على فرض قيود على برنامجها النووي. بعد توقيع ترامب مذكرة التفاهم مع إيران وبدء فترة مفاوضات مدتها 60 يوما، يحاول نتنياهو الاستفادة من الشخصيات الإعلامية اليمينية، مثل مقدم البودكاست الموالي لإسرائيل مارك ليفين، لإيصال رسالته.

كشفت شبكة CNN نقلا عن مصدر، خطة رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو للتأثير على الاتفاق ال إيران ي الأمريكي المرتقب بعد ال مفاوضات بين الطرفين. وفقا لما ذكره مصدر إسرائيل ي، سيستخدم نتنياهو شخصيات إعلامية يمينية وأعضاء مجلس شيوخ ودودين لممارسة الضغط على الرئيس دونالد ترامب.

ويعتقد نتنياهو أن إيران لم تكن راغبة أبدا في التفاوض بحسن نية، ويرى أن طهران لن توافق بصدق على فرض قيود على برنامجها النووي. بعد توقيع ترامب مذكرة التفاهم مع إيران وبدء فترة مفاوضات مدتها 60 يوما، يحاول نتنياهو الاستفادة من الشخصيات الإعلامية اليمينية، مثل مقدم البودكاست الموالي لإسرائيل مارك ليفين، لإيصال رسالته. يوم الأربعاء، قال ليفين إن الاتفاق "لا يمتلك أي منطق" ووصف صندوق إعادة الإعمار المخصص لإيران بأنه "صندوق مال سياسي مشبوه".

كما سيحاول نتنياهو الاعتماد على أعضاء مجلس الشيوخ الموالين لإسرائيل لمحاولة إقناع ترامب. ولكن حتى أولئك مثل سيناتور الحزب الجمهوري ليندسي غراهام، الذي دفع باتجاه شن مزيد من الضربات على إيران، قد غيروا موقفهم، حيث قال غراهام بالأمس إن الاتفاق مع إيران "سيكون مفيداً للولايات المتحدة". وقد أبلغ نتنياهو ترامب أيضا أن إسرائيل لا ترى نفسها ملزمة بالاتفاق، الذي يتطلب "إنهاء فوريا ودائما" للحرب في لبنان. وكانت إسرائيل قد قلصت بالفعل عملياتها هناك تحت ضغط أمريكي.

قال رئيس المخابرات الإسرائيلي الأسبق تامير هيمان إن وقف الحرب بين طهران وواشنطن سيمنح إيران الهيمنة الكاملة على الشرق الأوسط وأنه "كان من الأفضل عدم بدء الحرب". نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات منتقديه بأنه لم يكن حازما بما فيه الكفاية مع إيران، واستشهد بانخفاض أسعار النفط بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم التاريخية مع إيران، وجاء التوقيع قبل لحظات من مأدبة عشاء رسمية استضافها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي بفرنسا. تصدر صمت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وغضب حلفائه المشهد بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة تفاهم مع إيران وسط تحذيرات من كارثة استراتيجية لإسرائيل.

بالتالي، أصبح الوضع الجيوسياسي في المنطقة أكثر تعقيدًا، حيث يتعين على جميع الدول المشاركة في المنطقة أن تتخذ قراراتها وفقًا لمصالحها واهتماماتها، مع مراعاة التطورات الأخيرة في المنطقة





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نتنياهو اتفاق إيراني أمريكي مفاوضات إسرائيل إيران

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