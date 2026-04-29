نتنياهو ينفي زيارة واشنطن وسط غموض بشأن إيران ولبنان

نفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب، في ظل خلافات حول إيران ووسط تمديد الهدنة في لبنان وخرقها المستمر.

نفت مكتب رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع، في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء، التقارير الإعلامية المتداولة حول زيارة مرتقبة له إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في الأسبوع القادم، بهدف عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وأكد المكتب في بيانه أن رئيس الوزراء نتنياهو لا يتوقع أن يسافر إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه على تواصل دائم ومستمر مع صديقه الرئيس ترامب. هذا البيان جاء كرد مباشر على التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة في وقت سابق من يوم الأربعاء، والتي أشارت إلى احتمال قيام نتنياهو بزيارة واشنطن للقاء الرئيس ترامب.

وكانت القناة 12 العبرية قد ذكرت أن محامي نتنياهو، عميت حداد، صرح عقب انتهاء جلسة الاستماع إلى أقوال رئيس الوزراء في المحكمة المركزية، في إطار محاكمته بقضايا فساد، بأن نتنياهو قد يسافر إلى الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل، وأنهم سيقومون بإخطار المحكمة بذلك. من جهتها، أشارت صحيفة 'إسرائيل اليوم' إلى أن نتنياهو من المتوقع أن يسافر إلى الولايات المتحدة في منتصف الأسبوع، وذلك في ظل الاتصالات الجارية بين إسرائيل ولبنان بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالوضع الإيراني.

يأتي هذا النفي وسط حالة من الغموض والترقب بشأن مستقبل الهدنة الحالية والمفاوضات المتعلقة بإيران، وذلك بعد إعلان الرئيس ترامب في الحادي والعشرين من أبريل/نيسان الماضي تمديد الهدنة بناءً على طلب الوساطة الباكستانية 'إلى حين تقديم طهران مقترحها' بشأن المفاوضات، دون تحديد أي إطار زمني محدد. وفي سياق متصل، أقر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بوجود خلافات مع الرئيس ترامب حول الملف الإيراني، ولكنه أكد في الوقت ذاته على 'توافق الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى' بين الجانبين.

وعلى الرغم من أن الوزير لم يوضح طبيعة هذه الخلافات، إلا أن تصريحاته السابقة، بالإضافة إلى التقارير الإعلامية المتعددة، تشير إلى وجود تباين بين الجانبين حول الأهداف النهائية للحرب ضد إيران. يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حملة عسكرية ضد إيران في الثامن والعشرين من فبراير/شباط، معلنتين أن أهدافهما تشمل القضاء على البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، وتفكيك الجماعات المتحالفة مع طهران في المنطقة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن وفقاً لتقديرات المراقبين.

وفي تطور آخر، وعلى الرغم من الدعوات السابقة التي وجهها الرئيس ترامب للإيرانيين إلى 'السيطرة على حكومتهم' عقب الضربات العسكرية، عاد لاحقاً ليؤكد أن 'تغيير النظام ليس هدفنا'، وهو موقف يبدو متبايناً مع التصريحات السابقة لرئيس الوزراء نتنياهو، الذي أعلن في التاسع عشر من مارس/آذار أن أهداف الحرب تشمل تدمير البرنامجين النووي والصاروخي الباليستي الإيرانيين والإطاحة بالنظام الحاكم في إيران.

وفي السابع عشر من أبريل، أعلن الرئيس ترامب عن هدنة في لبنان بين إسرائيل وحزب الله لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد، قبل أن يعلن، في اليوم التالي، عن تمديدها لمدة ثلاثة أسابيع إضافية حتى السابع عشر من مايو المقبل، إلا أن إسرائيل تواصل خرق الهدنة بشكل يومي من خلال قصف مكثف وتفجير واسع النطاق للمنازل في العشرات من القرى في جنوب لبنان. وقبل إعلان الهدنة، بدأت إسرائيل عدواناً على لبنان في الثاني من مارس، والذي أسفر حتى الثلاثاء عن مقتل 2576 شخصاً وإصابة 7962 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي ما يعادل خُمس السكان، وفقاً لأحدث الإحصائيات الرسمية.

وتأتي هذه التطورات في ظل اعتراض تل أبيب على احتجاز إسرائيليين في موسكو وإجبارهم على رفض الحرب ضد إيران، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والدبلوماسي في المنطقة





