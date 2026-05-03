نتائج مالية متباينة لشركات سعودية وتوسع في أسواق إقليمية

أعلنت عدة شركات سعودية عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، مع تسجيل بعضها أرباحاً جيدة بينما شهد البعض الآخر تراجعاً في الإيرادات. كما شهدت الشركات توسعات في أسواق إقليمية مثل نيجيريا.

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار ، المالك والمطور لوجهة مسار في مكة المكرمة، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، حيث تمكنت من الحفاظ على مستويات ربحية إيجابية رغم التذبذب الزمني المرتبط بطبيعة مبيعات الأراضي.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 44.93 مليون ريال (ما يعادل 11.98 مليون دولار)، مقارنة بنحو 159.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. وعلى صعيد الإيرادات، بلغت مبيعات الشركة خلال الربع الحالي 79.65 مليون ريال (21.24 مليون دولار)، مسجلة انخفاضاً بنسبة 84 في المائة عن الفترة المماثلة التي بلغت فيها الإيرادات 502 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن هذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى انخفاض عدد قطع الأراضي المبيعة خلال هذه الفترة مقارنة بالعام السابق، حيث تم إتمام بيع قطعة أرض واحدة فقط، إلا أنها أكدت وجود قاعدة حجوزات متينة تشمل 10 اتفاقيات حجز قائمة يتوقع إتمامها كصفقات بيع نهائية خلال العام الحالي. وفي تحول استراتيجي نحو تفعيل الأصول، شهد الربع الأول بدء التشغيل التجريبي لوجهة مسار، خلال شهر رمضان المبارك، وهي خطوة محورية تهدف إلى تعزيز القيمة طويلة الأجل للمشروع كوجهة حضرية متكاملة.

وقد انعكس هذا التحول في ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 22.8 في المائة لتصل إلى 98.5 مليون ريال (26.26 مليون دولار)، وذلك نتيجة تكاليف ما قبل التشغيل والمصاريف الإدارية والعمومية المرتبطة بانطلاق الوجهة. وبنهاية مارس (آذار) 2026، نجحت الشركة في تفعيل 75 قطعة استثمارية من أصل 203 قطع تضمها الوجهة، تشمل اتفاقيات بيع وتأجير ومشاريع تطوير ذاتي في قطاعات الضيافة والوحدات السكنية والمساحات التجارية.

كما عززت الشركة مركزها المالي بتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك السعودي الأول بقيمة 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) لتمويل متطلبات رأس المال العامل، مما يوفر مرونة مالية عالية لدعم مشاريعها القائمة ومواكبة اهتمام المجتمع الاستثماري المتزايد بوجهة مسار. بالإضافة إلى ذلك، حققت شركة هرفي للخدمات الغذائية تحسناً ملحوظاً في كفاءة الأداء التشغيلي، بينما سجلت شركة سال للخدمات اللوجستية نمواً في إيراداتها بنسبة 16.1 في المائة.

واستحوذت شركة نادك على حصص الشريك في شركة الراعي الوطنية للمواشي بنسبة 100 في المائة. وأكد الرئيس التنفيذي للأداء في شركة نيسان أن منطقة الخليج والشرق الأوسط تظل محوراً استراتيجياً لنمو الشركة وربحيتها. وفي سياق آخر، فازت شركة أديس القابضة بعقد لخدمات الحفر البحرية في نيجيريا بقيمة 347.6 مليون ريال (92.7 مليون دولار) مع شركة سيبلات لإنتاج الطاقة في نيجيريا انليمتد، لمدة سنتين مع خيار للتمديد، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للعقد في النصف الثاني من عام 2026.

يأتي هذا العقد في أعقاب عقود أخرى لثلاث منصات حفر بحرية، مما يؤكد قناعة الشركة بأهمية السوق النيجيري





