نتائج مباريات المجموعات في كأس العالم 2026: خسائر عربية وتركيز ألماني وDIY وسiotage سياسي

تغطية شاملة لأهم أحداث اليوم الأول من منافسات كأس العالم 2026، تشمل خسائر المنتخبات العربية الجزائر والعراق وتونس، وتحضيرات المنتخب الألماني للمواجهة الحاسمة ضد كوت ديفوار، و القصة Virale لحارس مرمى الرأس الأخضر،以及 اللحظة السياسية في قمة السبع.

شهدت الجولة الأولى من مباريات المجموعات في كأس العالم 2026 ، المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، نتائج متفاوتة للمنتخبات العربية المشاركة. بدأ المنتخب الجزائري حملته الدفاعية عن اللقب بخسارة كبيرة بنتيجة 0-3 أمام الأرجنتين، بطل النسخة السابقة، في مباراة أظهر فيها ليونيل ميسي براعته بتسجيله ثلاثية (هاتريك) قاد بها منتخب بلاده إلى الفوز.

وفي المقابل، عانى المنتخب العراقي من هزيمة ثقيلة بنتيجة 1-4 أمام النرويج، ليكون أسوأ بداية لأي منتخب عربي في تاريخ كأس العالم، حيث خسر جميع مبارياته الأربع الأولى التي خاضها في البطولة. كما تعرض المنتخب التونسي لخسارة مريرة بنتيجة 1-5 أمام السويد في مباراته الافتتاحية، مما أدى إلى إقالة مدربه صبري اللموشي وتعيين الفرنسي هيرفي رينار خلفا له.

ويبدو أن رينار وافق على تخفيض كبير في راتبه، حيث سيتقاضى حوالي 30 ألف دولار أمريكي، أي نفس راتب سلفه، رغم خبرته الكبيرة التي تشمل قيادته للمغرب والسعودية في مشاركات سابقة، وفوزه بكأس أمم أفريقيا مع زامبيا وساحل العاج. من ناحية أخرى، يركز المنتخب الألماني، بقيادة مدربه جوليان ناغلسمان، بشكل كامل على مباراته الحاسمة ضد كوت ديفوار، التي ست decisive في تأهله المبكر إلى الدور الاقصائي.

وقد أكد ناغلسمان أن ليس هناك أي مبرر للاسترخاء أو التراخي بعد الفوز في المباراة الافتتاحية، مشددا على أن التدريبات ستبقاء بنفس القوة والكثافة المعتادة. وأعرب عن ثقته في أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، رغم ضرورة تحسين الأداء أمام منافسين أقوى. وعاد المنتخب الألماني إلى التركيز الكامل على كرة القدم بعد فترة قصيرة من تشتت الذهن بسبب الزيارات العائلية وأوقات الفراغ.

في حادث منفصل، نجح حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، فوزينيا، في جذب ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أدائه المميز في مباراة تعادل فريقه مع إسبانيا. وقد ارتفع عدد متابعيه على إنستغرام بشكل هائل من 50 ألفا إلى أكثر من 6 ملايين، ومن ثم إلى 1.1 مليون مباشرة بعد المباراة. وصرح فوزينيا أنه لم يتوقع هذه الشهرة أبدا، معتبرا أن كأس العالم هو أكبر مسرح لكرة القدم، وأعرب عن فخره بإلهام الجيل القادم.

كما شهد اليوم الأول من قمة مجموعة السبع في كندا لحظة غير متوقعة عندما قام النمساوي شانتال ميرتس بتقديم قميص منتخب بلاده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، بينما كان ترامب participates في الاجتماعات





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