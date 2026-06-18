نبيه بري يعلن موقف لبنان الحازم بوقف إطلاق النار مع إسرائيل

احذر تحركات الاطراف في المنطقة، نبيه بري يوضح استجابة لبنان لالتزام حزب الله بوقف إطلاق النار وشروطه لتطبيقه الكامل مع بيان أهمية مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أصدر بياناً في صوته على موقعه على منصة فيسبوك يوضح موقف لبنان وخصائص التزام حزب الله بوقف إطلاق النار مع إسرائيل شرط التزام إسرائيل بهذا الاتفاق بشكل كامل وشامل.

يذكر بري أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وحزب الله قد تكون دفعة داعمة لتسهيل نجاح المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، خاصة ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم بين البلدين. يضيف بري أن له دعوة واضحاً للسلطة اللبنانية للقراءة الدقيقة والموضوعية لمذكرة التفاهم، ويؤكد أن حزب الله مستعد لبذل جميع الجهود للوفاء بالوقف فوراً مع ضمان تطبيقه.

في سياق المفاوضات المتواصلة، يبرز بري أهمية التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، حيث أشار إلى أن التزام إيران بمشاركة بند ملزم لوقف الهجمات الإسرائيلية على كامل الأراضي اللبنانية يعد خطوة إيجابية نحو الأمن والاستقرار في المنطقة. كما يشدد على أن المطلوب هو التزام إسرائيل بكافة شروط وقف إطلاق النار، وإلا فإن الاتفاق سيظل في مستوى يفتقر للحزم والفعالية.

يتناول بري أيضاً تصريحات الرئيس الأمريكي التي توقفت حول وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، مؤكداً على أن هذه التصريحات تضع أساسا لتعاون ثنائي واقتصادي واقتصادي مع لبنان. هناك إشارة إلى أن نبيه بري قد رحب سابقاً بمذكرة التفاهم، مؤكداً تفوق طهران في تضمين بند ملزم لوقف الهجمات، موضحا أن هذه الخطوة قد تسهم في تقليل التوتر وتخفيف الدمار في الأراضي اللبنانية.

كما يوضح بري وجود جهة مختصة في البرلمان، يشارك فيها نائب حزب الله محمد رعد، تدعو للمراجعة الدقيقة للوثيقة وتأكيد قدرة إيران على ردع أي خرق للاتفاق. ويضيف بري في منشوره الأخير أن لبنان مشمول باتفاق وقف إطلاق النار، مع الإشارة إلى أن الإسرائيليين لم يلتزموا به حتى الآن، ما يعكس خرقا واضحا للاتفاق. في هذا السياق، يثرج بري التزاما كاملاً وشاملاً لأي طرف ينثل المقاومة في حال التوصل إلى صيغة واضحة لوقف العمليات العسكرية.

يختتم بري بالتأكيد على أن أي حوار مستقبلي يجب أن يرتكز على الاحترام المتبادل والالتزام الكامل للمعاهدة لضمان أمن وسلامة الشعب اللبناني وخفض خطر اندلاع حروب جديدة.





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