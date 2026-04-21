نبيه بري يؤكد تمسك لبنان بالتفاوض غير المباشر ويرفض الخطوط الإسرائيلية

كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن تمسكه بآليات التفاوض غير المباشر مع الاحتلال، مؤكداً رفضه لأي خطوط ترسيم إسرائيلية على الأراضي اللبنانية، ومشدداً على أن المقاومة هي الخيار الوحيد لإنهاء الاحتلال.

أكد رئيس مجلس النواب ال لبنان ي نبيه بري ، في تصريحات سياسية هامة، تمسكه الصارم بنهج التفاوض غير المباشر مع الجانب الإسرائيلي، مشدداً على رفضه القاطع لأي شكل من أشكال الجلوس المباشر على طاولة واحدة مع ممثلي الاحتلال. وأوضح بري في معرض حديثه أنه قاد شخصياً جولات مطولة ومعقدة من المفاوضات غير المباشرة عبر وسطاء دوليين، وعلى رأسهم المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، وذلك في سياق ملف ترسيم الحدود البحرية الذي أثمر اتفاقاً تاريخياً ضمن الأطر القانونية.

كما أشار إلى دور الوسطاء في معالجة النقاط الخلافية على طول الخط الأزرق، حيث تم إنجاز معظم التفاهمات، ولم يتبق سوى عدد محدود من النقاط العالقة التي لا تزال خاضعة للنقاش ضمن الآليات المعتمدة، مستذكراً الدور التاريخي الذي لعبه المبعوثون الدوليون مثل دايفيد وولش خلال مراحل إعداد وتطبيق القرار الدولي رقم 1701. وفي سياق تعليقه على التهديدات والمخططات الإسرائيلية، شدد بري على أن الدولة اللبنانية لا تعترف بأي خطوط يرسمها الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية، سواء كانت صفراء أو حمراء أو خضراء. وأكد أن هذه الخطوط بالنسبة للبنان ليس لها أي قيمة قانونية أو واقعية، ولا يمكن القبول بها تحت أي مسمى أو ظرف، معتبراً أن سيادة لبنان خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وأضاف بري أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال توغله في المناطق الجنوبية إلى تثبيت احتلاله وفرض واقع جغرافي جديد عبر ترسيم خطوط وهمية، وهو ما يرفضه لبنان بشكل قطعي، مشيراً إلى أن بقاء القوات الإسرائيلية في هذه المناطق سيحولها إلى ساحة مفتوحة للمقاومة التي لن تتوقف حتى دحر الاحتلال بالكامل عن كل شبر من التراب اللبناني. واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد على أن المقاومة ليست خياراً عبثياً أو مجانياً، بل هي نتيجة حتمية لسياسات الاحتلال والاعتداءات المتكررة التي فرضت على اللبنانيين الدفاع عن أرضهم وسيادتهم. وأوضح أن التاريخ يشهد على أن المقاومة كانت دائماً رد فعل طبيعي على الغطرسة والاحتلال، وأن الثوابت الوطنية اللبنانية لم تتغير قيد أنملة، حيث تواصل القوى الوطنية تمسكها بخيار تحرير الأرض وإخراج قوات الاحتلال من كافة المواقع التي توغلت فيها. إن لبنان الذي لا يمكنه التنازل عن متر واحد من أرضه، يظل متمسكاً بحقه في السيادة، وسيكون الاحتلال في مواجهة دائمة مع الشعب والمقاومة ما لم يمتثل للانسحاب الشامل والاعتراف الكامل بالحقوق اللبنانية المشروعة، مؤكداً أن الاستقرار لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال وإنهاء تعدياته المستمرة على الحدود اللبنانية





