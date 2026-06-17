ناقلات نفط إيرانية تغادر حصار هرمز بعد توصل لاتفاق أمريكي إيراني

متابعة لتحركات ناقلات النفط الإيرانية المحاصرة في مضيق هرمز تتوالى بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لرفع الحصار. التقارير تشير إلى مغادرة ناقلة ثالثة بمليون برميل، بينما تنتظر توقيع مذكرة تفاهم في 19 يونيو. أسعار النفط تشهد تراجعا كبيرا.

أظهر موقع تانكر تراكرز المتخصص في تتبع حركة ناقلات النفط أن ناقلة نفط إيرانية ثالثة غادرت خط الحصار، محملة بمليون برميل من النفط الخام. وأشارت المصادر بأن السفن الخمس (3 ناقلات نفط وسفينتا شحن تجاري) كانت عالقة ومحاصرة لعدة أشهر بسبب الحصار البحري.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا تفويضه الكامل لـ الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي وفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية دون أي رسوم. وقد استقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، حيث تم تداول خام برنت دون 80 دولارا للبرميل، بعد انخفاضه بنسبة 15% على مدى أربعة أيام، مسجلا أطول سلسلة خسائر هذا العام.

من المنتظر أن توقع أمريكا وإيران رسميا مذكرة تفاهم في 19 يونيو في سويسرا، مما يمهد الطريق لـ 60 يوما من المحادثات تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع قيود جديدة على البرنامج النووي. قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، إن إدارة مضيق هرمز تعدّ من إنجازات حرب رمضان، مؤكدا أن المضيق ملك خالص لإيران وستبقى إدارته بيد إيران إلى الأبد.

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية سيظل ساريا لحين إتمام الاتفاق مع إيران المقرر في 19 يونيو. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على تروث سوشيال، أن ناقلات نفط بدأت بالتحرك والخروج من مضيق هرمز، مؤكدا أن السفن المحملة بالنفط تعبر بسلام عبر الممر الجنوبي للمضيق





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