ناقلة غاز طبيعي مسال تعبر مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني

عبرت ناقلة غاز طبيعي مسال مستأجرة من شركة بترونت الهندية مضيق هرمز للمرة الأولى بعد اتفاق السلام بين أميركا وإيران، في بادرة تدل على استقرار الملاحة في الممر الحيوي.

أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة غاز طبيعي مسال مستأجرة من قبل شركة "بترونت" الهندية عبرت مضيق هرمز اليوم الاثنين متجهة شرقا، وذلك بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام.

ويعد هذا العبور أول اختبار عملي لمدى التزام الجانبين ببنود الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي. وتشير المصادر إلى أن الناقلة غادرت ميناء التحميل في الخليج العربي وواصلت رحلتها عبر المسار الملاحي المحدد داخل المضيق، دون أي عوائق أو تدخلات. ويأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه المراقبون الدوليون عودة الحركة التجارية تدريجيا إلى أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

فمضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، مما يجعله شريانًا اقتصاديًا حيويًا للأسواق العالمية. ويراقب المتعاملون في أسواق النفط والشحن البحري حركة السفن في المضيق عن كثب، باعتبارها مؤشرًا مبكرًا على مدى استقرار الأوضاع ونجاح الترتيبات الجديدة الخاصة بحرية الملاحة. وقد أدى الاتفاق بين واشنطن وطهران إلى انخفاض حاد في أسعار النفط خلال الأيام الماضية، مع توقعات بزيادة المعروض في الأسواق.

كما أن عودة الملاحة الطبيعية عبر المضيق قد تسهم في خفض تكاليف التأمين على الشحن البحري وتقليص أقساط المخاطر التي فرضتها التوترات السابقة. من جانبه، أكد خبير في الشؤون البحرية أن نجاح أول عبور لناقلة غاز بعد الاتفاق يعزز الثقة في استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك عدة سفن أخرى تنتظر في الموانئ المجاورة لاختبار المسار الجديد. ومع ذلك، حذر الخبير من أن أي خرق للاتفاق قد يعيد الأمور إلى مربع التوتر، مما يستوجب مراقبة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.

وتتجه الأنظار الآن إلى محطة استقبال الناقلة في الهند، حيث من المتوقع أن يتم تفريغ الشحنة في محطة "داهيج" في ولاية غوجارات، وفقًا لمصادر مطلعة. ويذكر أن مضيق هرمز شهد خلال السنوات الماضية عدة حوادث احتجاز للسفن وتهديدات باغلاقه، مما أثر سلبًا على حركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة. ويأمل المراقبون أن يكون هذا العبور بداية لعصر جديد من التعاون والاستقرار في المنطقة، خاصة مع وجود مؤشرات على أن الجانبين يعملان على تنفيذ بنود الاتفاق بدقة.

ويبقى السؤال حول مدى قابلية هذا الاتفاق للاستمرار على المدى الطويل، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه كل من الولايات المتحدة وإيران





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