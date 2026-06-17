أولى صادرات النفط الإيرانية منذ فرض الحصار الأمريكي تزامنا مع مفاوضات لوقف الحرب ورفع العقوبات

عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، بحسب ما أفاد موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية "تانكر تراكرز" قبل يومين من توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن لوقف الحرب والشروع في مفاوضات بشأن اتفاق نهائي.

ورفع العقوبات مقرر في منتجع بورغينستوك الجبلي في سويسرا، في وقت أدت الأنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز إلى تراجع أسعار النفط العالمية. لكن تجدد الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان يخيّم على التفاؤل حيال إمكانية انتهاء الحرب التي اندلعت بعد أن شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات في إيران في 28 فبراير. وأشار موقع "تانكر تراكرز" الذي يرصد شحنات النفط ومخزوناته إلى انطلاق "أولى صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين"، مستندا إلى بيانات تتبّع رقمية دعمتها صور.

قال الموقع على منصة إكس: "ما لا يقل عن ناقلتي نفط عملاقتين تابعَتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط، تحملان اسمي ديونا (9569695) وهيرو2 (9362073)، عبرتا نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية، وتنقلان معا ما مجموعه 3.8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني". ووفقا لمسؤولين، من المنتظر أن تتواصل المفاوضات لمدة 60 يوما وتثمر عن قرارات بشأن مصير البرنامج النووي الإيراني وخطة لرفع العقوبات الاقتصادية الدولية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة على الاتفاق أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فورا ببيع النفط والوقود بموجب اتفاق إنهاء الحرب. وأضافت أن إعفاء من العقوبات على مبيعات النفط سيدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق، ليشمل كذلك خدمات قطاعية مثل المصرفية والنقل والتأمين. يعد استئناف الصادرات النفطية الإيرانية عبر الحصار البحري الأمريكي مؤشرا مهما على تقدم المحادثات بين البلدين, حيث تأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق مبدئي لوقف الأعمال العدائية وإطلاق مفاوضات طويلة الأمد.

وتمثل صادرات النفط شريان حياة أساسيا للاقتصاد الإيراني, وكانت العقوبات الأمريكية قد حدت بشكل كبير من قدرة طهران على تصدير خامها, مما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات. وتشير تقارير المتابعين إلى أن العائدات النفطية تشكل جزءا كبيرا من ميزانية إيران, لذا فإن رفع القيود سيكون له تأثير عميق على استقرار العملة Nacional وتحسين أوضاع السكان.

في المقابل, سيسهم فتح مخزونات النفط الإيراني في الأسواق العالمية في استقرار أسعار الخام, خاصة بعد أن أثارت التوترات في الشرق الأوسط مخاوف من نقص في المعروض. وقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الأشهر الماضية بسبب تصعيد الصراع, وأنباء استئناف التصدير ساهمت في تراجع هذه الأسعار, مما يخفف الضغط على الدول المستوردة. رغم التطورات الإيجابية على الجبهة الاقتصادية, فإن استمرار الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان يلقي بظلاله على فرص نجاح المفاوضات.

ففي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حركة دبلوماسية مكثفة, لا تزال هناك معوقات أمنية كبيرة قد تعطل أي اتفاق. فالتوترات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان تشكل تهديدا منفصلا يمكن أن يوسع نطاق الصراع, مما يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية.

Moreover, فإن نجاح الاتفاق النهائي يعتمد على مدى قدرة الأطراف على بناء الثقة والالتزام بالبنود, خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. فإيران تطالب برفع جميع العقوبات, بينما تريد الولايات المتحدة ضمانات قوية لمنع طهران من تطوير قدرات نووية عسكرية. ومن المقرر أن تتناول المحادثات المستقبلية هذه القضايا الجوهرية, ويتوقع أن تكون الميزانيات والرعاية الاجتماعية في إيران أحدMotivations الرئيسية للحكومة للإذعان للشروط الدولية.

وترى بعض التحليلات أن إيران قد تقدم تنازلات محدودة للحفاظ على حلفائها الإقليميين, بينما تحتفظ بقدرتها على التصعيد إذا ما فشلت المفاوضات. وبالتالي, فإن المشهد السياسي يبقى هشا رغم-markers التحسن في التوقعات الاقتصادية





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