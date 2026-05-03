ناقلة إيرانية تحمل نفطا بقيمة 220 مليون دولار تفلت من الحصار الأمريكي وتصل إلى إندونيسيا

أفلتت ناقلة إيرانية عملاقة تحمل أكثر من 1.9 مليون برميل من النفط الخام من الحصار البحري الأمريكي ووصلت إلى المياه الإندونيسية، بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

أفاد موقع تتبع حركة السفن "تانكر تراكرز" بأن ناقلة إيران ية عملاقة تحمل نفطا بقيمة 220 مليون دولار أفلتت من الحصار البحري الأمريكي على إيران ووصلت حاليا إلى المياه الإندونيسية.

وذكر حساب الموقع TankerTrackers على منصة "إكس" أن السفينة الضخمة، التي تحمل أكثر من 1.9 مليون برميل من النفط الخام، تفلت من المراقبة الأمريكية، متحركة عبر المياه الإندونيسية. وأضاف الحساب: "تمكنت ناقلة نفط عملاقة من نوع VLCC تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NITC)، تحمل أكثر من 1.9 مليون برميل (تقدر قيمتها بنحو 220 مليون دولار) من النفط الخام، من الإفلات من البحرية الأمريكية والوصول إلى أقصى الشرق".

وأشار إلى أن السفينة، التي تُعرف باسم "HUGE" (رقم التعريف: 9357183)، شوهدت آخر مرة قبالة سواحل سريلانكا منذ أكثر من أسبوع، وتتحرك حاليا عبر مضيق لومبوك في إندونيسيا باتجاه أرخبيل رياو. وبحسب معلومات التتبع البحري، لم ترسل الناقلة إشارات نظام التعريف الآلي (AIS) منذ 20 مارس، عندما غادرت مضيق ملقا متجهة إلى إيران.

في سياق متصل، قدمت إيران اقتراحا معدلا من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وإنهاء الحرب في إيران ولبنان، فيما لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة شن هجمات على إيران. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أُبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق مع إيران لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة، مؤكدا مع ذلك أن خيار استئناف الهجمات لا يزال واردا "إذا أساءت طهران التصرف".

وأكدت مصادر أمريكية أن المقترح الإيراني يحدد مهلة شهر للتفاوض بخصوص إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، ووضع نهاية دائمة للحرب في إيران ولبنان. بعد أكثر من شهرين على الصراع الذي فشل في تحقيق نصر عسكري أو دبلوماسي حاسم، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطر تحول المأزق مع إيران إلى أزمة مفتوحة المدة.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر دبلوماسية أن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال متصاعدا، خاصة بعد أن أعلنت إيران عن زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب، مما يثير مخاوف بشأن برنامجها النووي. كما أشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات صارمة لقطع تمويلات إيران من خلال فرض عقوبات جديدة على الشركات التي تتعامل مع النظام الإيراني. ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن بلادها لا تزال ملتزمة بالتفاوض، لكنها لن تتنازل عن حقوقها الوطنية.

وأضافت أن أي اتفاق يجب أن يشتمل على رفع جميع العقوبات عن إيران، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبرنامج النووي. وفي هذا الإطار، أكد خبراء أن الوضع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى تصعيد عسكري إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي سريع. كما أشاروا إلى أن الحصار البحري الأمريكي قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الإيراني، خاصة في مجال تصدير النفط.

وفي الوقت نفسه، تستمر الجهود الدولية من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة، حيث دعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الحوار بين الطرفين. كما أشار إلى أن استمرار التوتر قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة، خاصة في ظل وجود جماعات مسلحة مدعومة من إيران في دول مثل العراق وسوريا ولبنان. وفي سياق متعلق، أكدت مصادر أمنية أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تحركات السفن الإيرانية في المنطقة، خاصة تلك التي تحمل شحنات من النفط أو الأسلحة.

كما أشارت إلى أن البحرية الأمريكية تتخذ تدابير احترازية لمنع أي محاولات إيرانية لتفادي الحصار. وفي الوقت نفسه، أكدت إيران أن أي محاولة لمنعها من تصدير نفطها ستواجه ردود فعل حاسمة. كما أشارت إلى أن بلادها لديها القدرة على حماية مصالحها الوطنية في وجه أي تهديدات. وفي هذا الإطار، أكد محللون أن الوضع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى تصعيد عسكري إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي سريع.

