ناسا تُعلن عن خططها لإعادة البشر إلى سطح القمر

تخطط وكالة ناسا لإرسال مركبات هبوط روبوتية ومسيّرات قافزة لاستكشاف تضاريس القمر الوعرة ورسم خرائط لها، وتعتزم أيضاً إرسال مركبات نقل يمكنها التحرك برواد الفضاء على سطح القمر، وحمل معدات الاتصالات والأجهزة العلمية.

كشفت وكالة ناسا عن مجموعة من الآلات التي تعتزم إرسالها إلى القمر، في إطار خطط أمريكية لبناء قاعدة على سطحه. وتشمل هذه الآلات مركبات هبوط روبوتية ومسيّرات قادرة على القفز، ومركبات جوالة.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إعادة رواد فضاء أمريكيين إلى سطح القمر قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب في عام 2029. لكن ناسا تخوض سباقاً مع الصين لإعادة البشر إلى سطح القمر، ما يضع الوكالة تحت ضغط لإظهار أنها متقدمة في سباق الفضاء الجديد. وتمضي الصين في خططها لإرسال بشر إلى القمر بحلول عام 2030. وقد أطلقت، الاثنين، مركبة شنتشو-23، وعلى متنها طاقم من رواد الفضاء، وجهتهم محطة تيانغونغ الفضائية.

وفي مارس/آذار، أعلنت ناسا برنامجاً بقيمة 20 مليار دولار لبناء قاعدة دائمة عند القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2032، تعمل بالطاقة النووية والشمسية. وقال مدير ناسا، جاريد إيزاكمان، الثلاثاء، إن هذه الخطط تعني أن الولايات المتحدة "لن تتخلى عن القمر مرة أخرى أبداً". نماذج مصغرة لمركبات استكشاف القمر، من بينها، من اليسار إلى اليمين، مركبة الهبوط القمرية "مارك 1" التابعة لشركة بلو أوريجن، ومركبة "أسترولاب" الجوالة المأهولة، ومركبة "بيغاسوس" الجوالة التابعة لشركة لونار آوتبوست، ومركبة "فايرفلاي إيليترا دارك".

وعلى الرغم من نجاح الولايات المتحدة في إرسال أربعة رواد فضاء في رحلة حول القمر، ضمن مهمة أرتميس 2 في أبريل/نيسان الماضي، يعتقد بعض العلماء أن الصين قد تكون الدولة التالية التي ترسل بشراً للهبوط على سطح القمر. وقال الدكتور سيميون باربر، عالِم القمر في الجامعة المفتوحة، لبي بي سي نيوز: "لن يفاجئني إطلاقاً أن تصل الصين إلى هناك أولاً"، مشيراً إلى العقبات التي تواجهها ناسا في تأمين مركبة قادرة على إنزال رواد فضاء على سطح القمر.

قبل إرسال رواد الفضاء، تخطط الوكالة لإرسال مركبات هبوط روبوتية ومسيّرات قافزة لاستكشاف تضاريس القمر الوعرة ورسم خرائط لها. وتعتزم ناسا أيضاً إرسال مركبات نقل يمكنها التحرك برواد الفضاء على سطح القمر، وحمل معدات الاتصالات والأجهزة العلمية. تريد ناسا أن تكون مركبة الهبوط القمرية التابعة لشركة بلو أوريجن، المعروفة باسم "إندورنس"، قادرة على الهبوط بدقة، وعلى الملاحة والتحكم ذاتياً. ومن المتوقع أن تهبط مركبة "غريفين-1" التابعة لشركة أستروبوتيك في فوهة نوبيل، قرب القطب الجنوبي للقمر.

وستحمل هذه الآلات أيضاً أجهزة علمية لناسا، بينها كاميرات عالية الدقة، وأدوات تستخدم ضوء الليزر المنعكس لمساعدة المركبات على الهبوط. وقال كارلوس غارسيا-غالان، المسؤول التنفيذي عن برنامج القاعدة القمرية، الثلاثاء، إن مرحلة الاستكشاف الروبوتي يُفترض أن تستمر حتى عام 2029، وأن تشمل 25 عملية إطلاق، وإيصال أربعة أطنان مترية من الشحنات إلى سطح القمر. وتطمح وكالة الفضاء بحلول عام 2032، إلى تمكين البشر من العيش على سطح القمر في مساكن "شبه دائمة".

ويُعدّ القطب الجنوبي للقمر جذاباً بشكل خاص، نظراً لإمكانية استخدام المياه المتجمدة فيه كمصدر لمياه الشرب أو لإنتاج الأكسجين. وتعاقدت شركة سبيس إكس، المملوكة لإيلون ماسك، على بناء مركبة تُسمى "نظام هبوط البشر ستار شيب"، إلا أنها واجهت العديد من العقبات والتأخيرات.

"يبدو لي أن تشعر بأنها مضطرة للإعلان عن خططها. لذا أعتقد أن هناك دافعاً سياسياً قوياً وراء هذا المشروع"، وفق قوله





