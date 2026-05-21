نادي الرياض يصارع الصعاب ويضمن البقاء في دوري روشن السعودي

تفاصيل نجاح نادي الرياض في تجنب الهبوط من الدوري السعودي للمحترفين، وكشف التحديات الفنية والمالية واللوجستية التي واجهت النادي خلال الموسم.

شهدت الجولة الختامية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لحظات من الإثارة والترقب، حيث نجح نادي الرياض في تحقيق الهدف المنشود وضمان البقاء في دوري الأضواء للموسم المقبل، في إنجاز وصفه الكثيرون بأنه انتصار على الظروف الصعبة والتحديات المتراكمة.

وقد أعرب المدرب البرازيلي ماوريسيو دولاك عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكداً أن البقاء لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة عمل شاق وتخطيط دقيق بدأ منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها المهمة الفنية في الثاني عشر من فبراير. وأوضح دولاك في مؤتمر صحافي أن الفريق كان يمر بمرحلة حرجة للغاية، حيث كانت نسبة الفوز ضئيلة جداً وتقارب ثمانية بالمئة فقط، وهو رقم يعكس حجم المعاناة التي عاشها الفريق قبل وصوله، إلا أنه من خلال العمل المكثف مع اللاعبين والجهاز الفني، تمكن من رفع هذه النسبة إلى أربعين بالمئة، مما ساهم بشكل مباشر في تحسين النتائج وتأمين النقاط اللازمة للنجاة من شبح الهبوط.

وفي تفاصيل أكثر حول الخطة الفنية، أشار دولاك إلى أنه أجرى حسابات دقيقة فور تواصل رئيس النادي معه، حيث وجد أن الفريق يحتاج إلى جمع ثماني عشرة نقطة لضمان البقاء، وهو هدف بدا صعباً في ظل تعقد الحسابات حتى الجولات الأخيرة، ولكن الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون والإيمان بالقدرة على التغيير جعلت المستحيل ممكناً. وأشاد المدرب بالانضباط العالي والتفاني الذي أبداه كافة العاملين مع الفريق، مؤكداً أن الأمل الذي كان يزرعه دائماً في المؤتمرات الصحافية تحول إلى واقع ملموس.

أما فيما يتعلق بمستقبله مع الفريق، فقد ترك دولاك القرار لإدارة النادي، مشيراً إلى أن رئيس النادي هو صاحب الصلاحية في تحديد مدى استمراره في قيادة الدفة الفنية للموسم القادم، وذلك بعد إنهاء بعض الالتزامات الشخصية في بلده البرازيل. من جانبه، كشف بندر المقيل رئيس نادي الرياض عن كواليس قاسية واجهها النادي خلال هذا الموسم، موضحاً أن البقاء في الدوري جاء رغم تحديات إدارية ولوجستية كبيرة.

وأشار المقيل إلى أن النادي عانى من غياب طويل عن دوري المحترفين دام ثماني عشرة سنة، وبعد العودة، واجه الفريق مشكلة جوهرية تمثلت في اللعب خارج ملعبه لمدة ثلاث سنوات متتالية، مما أدى إلى فقدان ميزة الأرض والجمهور، وهي ميزة أساسية لأي فريق يسعى لتحقيق الاستقرار والنتائج الإيجابية. وأضاف أن توقيت المباريات في منتصف الأسبوع والازدحام المروري الخانق في المدينة جعلا من حضور الجماهير أمراً في غاية الصعوبة، مما زاد من الضغوط النفسية على اللاعبين.

ولم تقتصر التحديات على الجانب اللوجستي فحسب، بل امتدت لتشمل جوانب إدارية ومالية، حيث انتقد رئيس النادي أخطاء لجنة المسابقات التي اعتبرها كثيرة ولم يتم تصحيحها، كما أشار إلى وجود مشكلات مالية عالقة تم رفعها إلى رابطة الدوري دون الوصول إلى حلول جذرية حتى الآن. وعن التغييرات الفنية، اعترف المقيل بأن النادي لم يوفق في اختياراته للمدربين الأول والثاني، حيث مر الفريق بفترة قاتمة استمرت ثلاثة أشهر دون تحقيق أي انتصار، وهو ما وصفه بأنه قد يكون سابقة في تاريخ النادي.

وأوضح أن الاستعانة بماوريسيو دولاك كانت خياراً استراتيجياً داخلياً، كونه كان يعمل مساعداً ومدرباً للفريق الرديف، مما منحه معرفة كاملة بمؤهلات اللاعبين ونقاط ضعفهم، وهو ما جعل نتائجه تتفوق على من سبقوه، ليثبت في النهاية أن العمل الجاد والخبرة الداخلية كانت هي المفتاح لإنقاذ نادي الرياض من السقوط. بهذا الإنجاز، يطوي نادي الرياض صفحة من المعاناة ليبدأ مرحلة جديدة من التخطيط والبناء، حيث تسعى الإدارة حالياً إلى تعزيز الاستقرار الفني والإداري وبناء قاعدة جماهيرية صلبة تسانده في المواسم القادمة، مع الأمل في تجاوز كافة العقبات المالية واللوجستية التي عرقلت مسيرته في هذا الموسم الاستثنائي، لضمان عدم تكرار السيناريوهات المرعبة التي عاشها الفريق حتى اللحظات الأخيرة من عمر الدوري





