نادي القادسية يتعاقد مع الظهير المغربي سفيان الكرواني حتى 2029

أعلن نادي القادسية التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني القادم من نادي أوترخت الهولندي بعقد طويل الأمد، في خطوة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد، mutants.

أتمت إدارة نادي القادسية تعاقدها مع الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني (25 عامًا) قادمًا من نادي أوترخت الهولندي بعقد يمتد حتى صيف 2029، في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد.

برز الكرواني في الدو… أنهت إدارة نادي القادسية إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني (25 عامًا) قادمًا من نادي أوترخت الهولندي، بعقد يمتد حتى صيف 2029، وذلك ضمن تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الرياضي الجديد. ويأتي التعاقد مع الكرواني بعد المستويات المميزة التي قدمها في الملاعب الهولندية، حيث برز كأحد أبرز الأظهرة اليسرى بفضل قدراته الهجومية ومساهماته المباشرة في صناعة وتسجيل الأهداف.

وخلال مسيرته مع أوترخت، خاض الكرواني 292 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 15 هدفًا وتقديم 44 تمريرة حاسمة، ليؤكد حضوره المؤثر على الصعيد الهجومي والدفاعي. وتعكس هذه الأرقام القيمة الفنية التي سيضيفها اللاعب إلى صفوف كتيبة الفرسان، في ظل ما يتمتع به من جودة فنية وخبرة تنافسية اكتسبها من مشاركاته المستمرة في الدوري الهولندي.

ويُنتظر أن يعزز اللاعب المغربي خيارات القادسية على الجبهة اليسرى، لما يمتلكه من قدرات هجومية ودفاعية تجعله إضافة مهمة لمشروع النادي خلال السنوات المقبلة، وداعمًا لطموحات الفريق في المنافسة على مختلف الاستحقاقات





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نادي القادسية سفيان الكرواني الظهير الأيسر أوتريخت الهولندي تعاقدات كرة القدم

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