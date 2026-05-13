نادي الكويت يحقق إنجازاً تاريخياً ويتوج بلقب دوري التحدي الآسيوي في ليلة كروية صاخبة

في مواجهة حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة، نجح نادي الكويت في انتزاع لقب دوري التحدي الآسيوي بعد مباراة ملحمية أمام سفاي رينغ الكمبودي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

شهد استاد جابر الدولي ليلة كروية تاريخية ومثيرة بكل المقاييس، حيث توج نادي الكويت الكويتي بلقب مسابقة دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، في مباراة اتسمت بالندية العالية والتقلبات الدراماتيكية.

وقد قام ياسر المسحل، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتسليم الكأس الغالية لقائد الفريق، وسط احتفالات صاخبة من الجماهير التي ملأت المدرجات لمؤازرة الأبيض في رحلته نحو المجد القاري. هذه المباراة لم تكن مجرد مواجهة رياضية، بل كانت ملحمة من الإصرار والعزيمة، حيث استطاع الفريق الكويتي أن يقلب تأخره في النتيجة مرتين أمام ضيفه سفاي رينغ الكمبودي، ليحقق فوزاً مثيراً بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق.

بدأت المباراة بصدمة كبيرة للفريق الكويتي وجماهيره، حيث دخل الفريق الكمبودي اللقاء بتركيز عالٍ وضغط هجومي مباغت، أسفر عن تسجيل هدفين مبكرين في الدقائق الأولى من الشوط الأول. سجل الهدف الأول البرتغالي تياغو ألفيش في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس خالد الرشيدي، ولم تكد تمر ست دقائق حتى أضاف الياباني ريو فوجي الهدف الثاني، مما وضع نادي الكويت في موقف صعب للغاية وأجبره على إعادة ترتيب أوراقه سريعاً.

حاول لاعبو الأبيض استعادة توازنهم تدريجياً، وشهدت المباراة محاولات عديدة لتقليص الفارق، كان أبرزها تسديدة محمد دحام القوية التي تصدى لها الحارس فيرياك دارا بصعوبة. وفي المقابل، اعتمد سفاي رينغ على الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت خطورة دائمة، بل وكاد الغاني كوامي بيبراه أن يسجل الهدف الثالث لولا تدخل القائم الأيمن الذي أنقذ الموقف للفريق الكويتي.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى المدرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش تغييراً تكتيكياً جوهرياً بدفع العاجي إدريسا دومبيا بدلاً من فريح، وهو التغيير الذي منح الفريق زخماً هجومياً كبيراً في المناطق الأمامية. بدأت ثمار هذا التغيير تظهر سريعاً في الدقيقة الثامنة والأربعين، عندما نجح المغربي مهدي برحمة في تسجيل هدف تقليص الفارق بعد متابعته لركلة حرة نفذها عمرو عبد الفتاح.

هذا الهدف أعاد الثقة للاعبي الكويت، الذين فرضوا سيطرتهم الكاملة على مجريات اللعب، وتألق الثلاثي أحمد الظفيري ومحمد مرهون وعمرو عبد الفتاح في صناعة الفرص وتسريع إيقاع الهجمات. وبالفعل، تمكن البحريني محمد مرهون من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة السادسة والخمسين، ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر وسط حماس جماهيري منقطع النظير، ورغم محاولات الفريق الكمبودي للعودة، إلا أن الوقت الأصلي انتهى بالتعادل.

دخل الفريقان الأشواط الإضافية وسط توتر شديد، وفاجأ سفاي رينغ الجميع بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة والتسعين عن طريق الفنزويلي كريستيان سانتوس، مما أعاد حالة القلق إلى المدرجات. لكن رد فعل الأبيض كان فورياً وحاسماً، حيث استغل عمرو عبد الفتاح الضغط الهجومي الكثيف ليسجل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والتسعين.

ومع استمرار السيطرة الكويتية والرغبة الجامحة في حسم اللقب، جاء الهدف القاتل في الدقيقة مائة وعشر من توقيع يوسف ناصر، الذي أطلق رصاصة الرحمة على آمال الفريق الكمبودي وأعلن رسمياً تتويج نادي الكويت باللقب القاري. وبهذا الإنجاز، رفع النادي رصيده إلى أربعة ألقاب قارية في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بكأس الاتحاد الآسيوي في أعوام ألفين وتسعة وألفين واثني عشر وألفين وثلاثة عشر، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأندية في القارة الآسيوية وقدرته على العودة من بعيد وتحقيق الانتصارات في أصعب الظروف.

لقد عكس هذا الفوز التطور الكبير في أداء نادي الكويت والعمل الدؤوب الذي قام به الجهاز الفني واللاعبون طوال الموسم. إن التشكيلة التي اعتمد عليها يوفوفيتش، والتي ضمت أسماء بارزة مثل خالد الرشيدي وعلي حسين وطه ياسين الخنيسي، أظهرت تناغماً كبيراً وقدرة على تحمل الضغوط النفسية والبدنية. إن هذا التتويج لا يمثل مجرد إضافة لخزانة بطولات النادي، بل هو رسالة قوية تعكس مدى تطور كرة القدم الكويتية وقدرتها على المنافسة في المحافل الآسيوية.

ستظل هذه المباراة محفورة في ذاكرة عشاق كرة القدم في الكويت نظراً للدراما التي شهدتها والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون حتى الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، مما يجعل هذا اللقب الأغلى والأكثر إثارة في تاريخ مشاركات النادي في دوري التحدي الآسيوي





