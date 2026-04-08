نادي الثقافة والفنون بصبيا يناقش «ظاهرة التفاهة» في أمسية «فتنة الوهم»

أقام نادي الثقافة والفنون بصبيا أمسية فكرية نوعية بعنوان «فتنة الوهم»، بالتعاون مع بلدية المحافظة، استضافت الأديب جبريل بن إسماعيل السبعي، وناقشت ظاهرة التفاهة وتأثيراتها على المجتمع.

في أمسية فكرية ن وعي ة أقيمت بمدينة صبيا ، استضاف نادي ال ثقافة والفنون ب صبيا بالتعاون مع بلدية المحافظة، برنامجاً بعنوان « فتنة الوهم ». وقد أقيمت الأمسية في مقر الاجتماعات ب صبيا ، وشهدت حضوراً غفيراً من المثقفين والأدباء والشعراء، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الإعلاميين في المنطقة. استضافت الأمسية الأديب جبريل بن إسماعيل السبعي كضيف شرف، وأدار الحوار ببراعة ماضي السبعي.

ركزت الأمسية على واحدة من أهم القضايا التي تواجه المجتمعات المعاصرة، وهي «ظاهرة التفاهة» وتأثيراتها المتسارعة على القيم المجتمعية والبنية الاجتماعية. تناول الضيف في مداخلته، التي لاقت استحساناً واسعاً، عدة محاور رئيسية بأسلوب تحليلي عميق، معتمداً على أمثلة واقعية لتوضيح هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على الأفراد والمجتمع ككل. تحدث الأديب عن «كواليس الهوس» بـ«عدد المشاهدات» كمعيار وحيد للنجاح في عالم الإعلام والشبكات الاجتماعية، محذراً من تحول هذا المقياس إلى هدف في حد ذاته، مما يؤدي إلى إنتاج محتوى سطحي وغير هادف. كما أشار إلى خطر الغرق في مستنقع الكماليات الزائفة، موضحاً كيف تؤثر هذه الكماليات على وعي الأفراد وتوجهاتهم، وتجعلهم يركزون على المظاهر الخادعة على حساب الجوهر. سلط الضوء أيضاً على التعلق المفرط بالشاشات، سواء شاشات الهواتف الذكية أو التلفزيون أو الحواسيب، وكيف بات هذا التعلق يهدد التوازن النفسي والاجتماعي للأفراد، خاصة الشباب، ويؤثر على قدرتهم على التفاعل الاجتماعي الحقيقي وبناء علاقات صحية. في الجزء الثاني من الأمسية، تطرق الأديب جبريل السبعي بجرأة إلى «سلطة الشائعات» ودورها في تزييف الوعي العام، من خلال نشر المعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة التي تستهدف التأثير على الرأي العام. حذر من خطورة النكات المسيئة التي تنشر الكراهية والتعصب، وتعمل على تشويه الحقائق وتشويه صورة الآخر. كما ناقش موضوع طلب الشهرة على حساب المبادئ والقيم الأصيلة، وكيف يمكن أن يؤدي هذا السعي المحموم إلى تقديم تنازلات أخلاقية ومعنوية، والابتعاد عن القيم التي تحدد هوية الفرد والمجتمع. تخلل الأمسية حراك فكري لافت من خلال المداخلات الثرية التي قدمها الحضور، حيث تفاعلوا مع المحاور التي طرحها الضيف، وتبادلوا الآراء والأفكار حول الموضوعات المطروحة. وقد أثمر هذا التفاعل عن حالة من الوعي الجمعي حول القضايا التي تم طرحها، وساهم في تعزيز الفهم النقدي لهذه الظاهرة الخطيرة. في ختام الأمسية، قام رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا بتكريم الضيف الأديب جبريل السبعي والمحاور ماضي السبعي بشهادات شكر وتقدير، تقديراً لجهودهما الفكرية ودورهما في إنجاح البرنامج. كما قدم النادي شهادة شكر وتقدير مماثلة لبلدية صبيا، تقديراً لتعاونهم المثمر وشراكتهم الفاعلة التي ساهمت في إبراز هذا الحراك الثقافي بالصورة المشرفة، مؤكدين على أهمية مثل هذه الشراكات في دعم الفعاليات الثقافية والفكرية في المنطقة





