كشف نادي الأسير الفلسطيني عن تدهور صحة الأسير عزمي أبو هليل البالغ 31 عامًا داخل سجن عوفر، حيث يعاني من مرض الجرب Since أبريل 2025 دون علاج، amidst شكوك من إدارة السجن بإصابته بالسرطان. واتهم النادي إسرائيل بتعمد نشر الأمراض الجلدية بين الأسرى عبر تقليص مواد النظافة والاستحمام، ووصف السجون بـ"ميدان آخر للإبادة"، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 100 أسير Since أكتوبر 2023.كما أشار إلى ارتفاع الانتهاكات تحت إشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ودعا المؤسسات الدولية للتحرك العاجل.

أصدر نادي الأسير الفلسطيني بيانًا يكشف فيه عن معاناة الأسير عزمي نادر أبو هليل (31 عامًا) من مرض الجرب داخل سجن عوفر الإسرائيلي منذ أبريل 2025، دون recib Treatment أو تشخيص واضح.

وذكر النادي أن محاميًا زار الأسير ولاحظ انتشار الحبوب الجلدية على جسده، بينما أفاد أبو هليل بمعاناته من آلام مستمرة في البطن والمعدة وفقدان التوازن لأربعة أشهر. وأشار إلى أن طبيب السجن يشتبه في أن تكون الأعراض مرتبطة بمرض السرطان، مما زاد من ضغوطه النفسية. واتهم نادي الأسير إدارة السجون الإسرائيلية بتعمد نشر الأمراض الجلدية بين الأسرى عبر تقليص مواد التنظيف والمطهرات، وحرمانهم من الاستحمام المنتظم وعدم توفير ملابس نظيفة، مع إجبارهم على غسل ملابسهم يدويًا دون تجفيف مناسب.

ووصف النادي تفشي الأمراض بأنه جزء من "الجريمة الممنهجة" التي تصاعدت منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023، مؤكدًا أن السجون الإسرائيلية أصبحت "ميدانًا آخر للإبادة"، حيث استشهد أكثر من 100 أسير فلسطيني داخل السجون منذ ذلك التاريخ، تم الإعلان عن هويات 89 منهم. كما حذر من أن الحرمان من العلاج تحول إلى أداة تعذيب ضمن الجرائم الطبية بحق الأسرى.

وبيّن أن أكثر من 9400 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و90 سيدة، يقبعون في سجون الاحتلال، وسط تقارير عن التعذيب والإهمال الطبي والاغتصاب. وفي نفس السياق، كشف موقع واللا الإخباري الإسرائيلي عن تسجيل 626 قضية انتهاك بحق أسرى فلسطينيين ضد حراس السجون منذ بداية 2023، بعهد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يشرف على مصلحة السجون Since ديسمبر 2022، وأصدر تعليمات بتشديد الإجراءات ضد الأسرى، تشمل تقليل الطعام وساعات الاستحمام وزيارات الأهل.

وختامًا، جدد نادي الأسير دعوته لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتحرك العاجل لوقف الجرائم الطبية بحق الأسرى والضغط على إسرائيل لتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة





