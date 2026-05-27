نادي الرياض يفاوض على تجديد عقد ماوريسو دولاك وتحديث إجراءات اللاعب سعود عبد الحميد قبيل كأس العالم 2026

إدارة نادي الرياض تفتح باب المفاوضات لتجديد عقد المدرب ماوريسو دولاك بعد نجاحه في حفظ المركز، بينما يسرّع الاتحاد السعودي إجراءات انضمام اللاعب سعود عبد الحميد إلى معسكر المنتخب في أمريكا استعداداً لكأس العالم 2026.

بدأت إدارة نادي الرياض في فتح باب المفاوضات مع المدرب البرازيلي ماوريسو دولاك لتجديد عقده لمدة موسم إضافي، وذلك عقب النجاح الذي حققه في ضمان بقاء فريق "مدرسة الوسطى" ضمن أندية الدوري السعودي للمحترفين.

أشار مصدر مطلع إلى أن الحوار قد انطلق خلال الأيام الماضية، لكنه لا يزال في مراحله الأولية دون أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وقد أثرت فترة عيد الأضحى على وتيرة المفاوضات، حيث من المتوقع أن تتأخر بعض التفاصيل الإدارية والمالية. ورغم ذلك، يسود جو إيجابي بين الطرفين، مع إبداء رغبة مشتركة في مواصلة النقاشات خلال الأسابيع المقبلة.

تشمل المفاوضات الحالية صياغة عقد جديد يمتد لموسم واحد فقط، مع مراجعة بعض البنود والشروط في العقد السابق، إلا أن لم يتم الاتفاق بعد على كافة التفاصيل. كما يبقى الملف الفني غير محسوم، حيث ينتظر الطرفان تحديد احتياجات الفريق للمرحلة القادمة، ومراجعة الخطط الاستراتيجية التي سيتبعها النادي في الموسم المقبل.

في تصريح خاص لصحيفة "الشرق الأوسط"، أكد رئيس نادي الرياض أن مدربه البرازيلي هو الخيار الأول لقيادة الفريق في الموسم القادم، مشيراً إلى أن دولاك نجح في توجيه "مدرسة الوسطى" لتجاوز العديد من التحديات الفنية وتحقيق نتائج متقلبة حتى اللحظة الأخيرة من المنافسة. من جانبه، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن اللاعب الدولي السعودي سعود عبد الحميد، المتواجد في باريس، سيعود إلى جدة لإكمال إجراءات السفر إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتحق ببعثة المنتخب الأخضر في مرحلة التحضير لاحتضان كأس العالم 2026.

وقد استغرقت حل مشكلة اللاعب، التي نتجت عن سرقة ممتلكاته الشخصية بما فيها جواز السفر في أمستردام، ما يقارب 48 ساعة، إلا أن الاستجابة السريعة من قبل سفارة المملكة العربية السعودية في هولندا والاتحاد السعودي لكرة القدم مكنت من استخراج الوثائق المطلوبة وإصدار التأشيرة دون تأخير يُذكر. عبر اللاعب عبر حسابه في منصة "إكس" عن شكره للجهات المعنية، وأعرب عن عزم الفريق على الاستمرار في المجهودات الوطنية وتمثيل الوطن في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم.

إضافة إلى ذلك، يشير تقرير للمرصد العالمي لكرة القدم إلى تزايد تأثير الأندية السعودية في السوشيال ميديا، حيث يقترب نادي النصر من منافسة أكبر الأندية الأوروبية في المجال الرقمي، مما يبرز حضوراً إقليمياً متزايداً في الساحة الرياضية العالمية. في خضم هذه التطورات، تستمر العلاقة بين المدرب الأوروغوياني غوستافو بويت ونادي الخليج في الانحدار، نتيجة خلافات جوهرية حول شروط التعاقد، ما قد يؤدي إلى فصل الطرفين في الفترات القريبة.

وفي الوقت نفسه، فرضت الفيفا عقوبة إيقاف مؤقت عن التسجيل على ثنائي ناديي الفتح والرياض في دوري روشن، بسبب مسألة مالية تحتاج إلى سداد. كل هذه المستجدات تُظهر ديناميكية المشهد الكروي السعودي، الذي يشهد تحولات إدارية وفنية وتسويقية على صعيد الأندية والمنتخب الوطني، في إطار التحضير لمشاركة أكبر على الساحة الدولية في كأس العالم 2026





