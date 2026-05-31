نادي نيوم: إجراء غربلة واسعة على قائمة الفريق الأول

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة نادي نيوم تعتزم إجراء غربلة واسعة على قائمة ال فريق الأول ل كرة القدم ، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد. وسيتم إجراء هذه التحركات في إطار خطة فنية تستهدف إعادة تشكيل عدد من المراكز وتعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة تتناسب مع طموحات النادي.

وسيتم إجراء هذه التحركات بعد إعلان النادي رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدافع المصري أحمد حجازي، أحد أبرز عناصر الفريق خلال الموسم الماضي. وسيتم إجراء تغييرات أخرى على مستوى التشكيلة الأساسية والاحتياطية، بما في ذلك فك الارتباط مع لاعب الوسط المخضرم سلمان الفرج، والهارس مصطفى ملائكة. ويأتي هذا التوجه برغبة واضحة من الإدارة في ضخ دماء جديدة وجلب أسماء قادرة على تقديم إضافة أقوى للفريق في المرحلة المقبلة.

