نابولي يكتسح كريمونيزي برباعية نظيفة ويؤجل حسم لقب الدوري

فاز نابولي على كريمونيزي بنتيجة 4-0 في الجولة 34 من الدوري الإيطالي، مما أخر حسم لقب الدوري لإنتر ميلان. سجل ماكتوميناي ودي بروين وأليسون وهدف ذاتي لكريمونيزي.

شهد ملعب دييغو أرماندو مارادونا مساء الجمعة مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي ل كرة القدم ، حيث استضاف فريق نابولي نظيره كريمونيزي ، وانتهت المباراة بفوز ساحق ل نابولي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

هذا الفوز يعزز من موقف نابولي في المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ويؤجل حسم لقب الدوري لصالح إنتر ميلان الذي لم يضمن اللقب بعد. المباراة بدأت بقوة من جانب نابولي، حيث تمكن اللاعب سكوت ماكتوميناي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مستغلاً تمريرة متقنة من زميله كيفن دي بروين. هذا الهدف المبكر منح نابولي دفعة معنوية كبيرة، وبدأ الفريق في السيطرة على مجريات اللعب.

واصل نابولي الضغط على مرمى كريمونيزي، وكاد أن يضاعف تقدمه في عدة مناسبات، لكن حارس مرمى كريمونيزي أظهر تألقاً كبيراً في التصدي لمحاولات لاعبي نابولي. ومع ذلك، لم يتمكن كريمونيزي من مجاراة إيقاع لعب نابولي، واكتفى بالدفاع عن مرماه في معظم فترات الشوط الأول. وفي الدقيقة 45، سجل نابولي الهدف الثاني عن طريق لاعب كريمونيزي فيليبو تيراكيانو بالخطأ في مرماه، بعد اصطدام الكرة به إثر تسديدة من راسموس هويلوند، مما أضاف المزيد من الثقة للاعبي نابولي.

قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، تمكن كيفن دي بروين من تسجيل الهدف الثالث لنابولي بعد استخلاص الكرة من يوسف مالح داخل منطقة الجزاء، ليختتم الشوط الأول بتقدم نابولي بثلاثية نظيفة. في الشوط الثاني، استمر نابولي في السيطرة على اللعب، وتمكن من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 52 عن طريق البرازيلي أليسون سانتوس، بعد تمريرة رائعة من الحارس الصربي فلادان سافيتش، ليؤكد نابولي تفوقه في هذه المباراة.

حاول كريمونيزي العودة إلى المباراة، لكن دفاع نابولي كان صلباً، ولم يتمكن مهاجمو كريمونيزي من اختراق هذا الدفاع القوي. في الدقيقة 83، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نابولي بعد لمسة يد من ألبيرتو غراسي داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس الإندونيسي إميل أوديرو تصدى ببراعة لتسديدة سكوت ماكتوميناي، لينقذ فريقه من تلقي الهدف الخامس.

على الرغم من عدم تمكنه من تسجيل الهدف الخامس، إلا أن نابولي حقق فوزاً مستحقاً على كريمونيزي، ورفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، والذي سيخوض مباراته أمام تورينو يوم الأحد. هذا الفوز يضع نابولي في موقف جيد للمنافسة على المركز الثاني في الدوري، ويضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد كريمونيزي عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق الأهداف خلف ليتشي صاحب المركز السابع عشر، مما يزيد من خطر هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية. مباراة هيلاس فيرونا وليتشي يوم السبت ستكون حاسمة لتحديد مصير الفريقين في البقاء أو الهبوط. هذا الفوز لنابولي لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل كان رسالة قوية إلى المنافسين، حيث أظهر الفريق قدرته على تحقيق الفوز حتى في غياب بعض اللاعبين الأساسيين.

المدرب الإيطالي والتر مازاري أجرى بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية، لكن الفريق قدم أداءً مميزاً، وأثبت أنه يمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز في أي وقت. اللاعب سكوت ماكتوميناي قدم مباراة رائعة، وسجل هدفاً من الأهداف الأربعة، كما أظهر تألقاً كبيراً في خط الوسط. كيفن دي بروين أيضاً قدم أداءً مميزاً، وصنع هدفاً وسجل هدفاً آخر، مما يؤكد أنه أحد أهم اللاعبين في الفريق.

أما البرازيلي أليسون سانتوس فقد أثبت أنه مهاجم خطير، وسجل هدفاً رائعاً بعد تمريرة متقنة من الحارس الصربي. في المقابل، قدم فريق كريمونيزي أداءً ضعيفاً، ولم يتمكن من مجاراة إيقاع لعب نابولي. الدفاع كان ضعيفاً، والهجوم لم يظهر أي خطورة على مرمى نابولي. الحارس إميل أوديرو كان أفضل لاعب في الفريق، وتصدى للعديد من المحاولات الخطيرة، لكنه لم يتمكن من منع نابولي من تسجيل أربعة أهداف.

مباراة نابولي وكريمونيزي كانت بمثابة درس قاسٍ لفريق كريمونيزي، الذي يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين مستواه وتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية. الآن، ينتظر نابولي مباراته القادمة في الدوري الإيطالي، والتي ستكون مهمة جداً للفريق في سعيه لتحقيق المركز الثاني والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

