نائيفيا صوالحة تشارك في حلقات البرنامج لكنها لن تعود لحلقتها المُفضلة، وصوت جاما يستعد لانعقاد لمناقشة تعديل دستورolocal5am6

بعد الجدل المتواصل حول منشورات صوالحة وزوجها، قررت القناة عدم حضورها في حلقات برنامجها المفضّل.

أكدت السيدة الصحيفة أن إدارة القناة اتخذت هذا القرار مطلع الأسبوع الحالي بعد انتشار الجدل المتعلق بالحسابات والمواقف لـ'نائيفيا صوالحة' البالغة من العمر 61 عاماً الواقعة في حلقات البرنامج على مر الأسبوع المقبل.

وكانت صوالحة قد دافعت عن زوجها في وقت سابق وأكدت أنه كل ما يقوله مارك هو آراءه الشخصية ولا يعكس موقف حزب الخضر. وتداولت صوالحة على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات طويلة بشأن وجود 'قوى غامضة' تقف وراء قرار تعليق عضويته للحزب وتتهم زوجها بأنه يتعرض للتمييز والتحريض وأن تصريحاته خرجت عن السياق. فشيدة صوالحة تعد من أبرز الشخصيات المرتبطة ببرنامج 'Loose Women' حيث شاركت مع فريقها الأصلي بين عامي 1999 و2002 قبل عودتها مجددا عام 2013





