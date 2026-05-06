نائب أمير منطقة الجوف يتفقد مدينة الحجاج والمعتمرين بالشقيق لضمان تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن

جولة تفقدية قام بها صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز في مدينة الحجاج والمعتمرين بالشقيق للاطلاع على جاهزية المرافق والخدمات المتكاملة المقدمة للقادمين برًا.

في إطار السعي الدؤوب الذي تبذله المملكة العربية السعودية لضمان تقديم أرقى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن، وبناءً على التوجيهات السامية والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، قام صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، بزيارة ميدانية تفقدية لمدينة الحجاج والمعتمرين بالشقيق.

تأتي هذه الزيارة في توقيت حيوي لضمان جاهزية كافة المرافق والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين القادمين عبر المنافذ البرية للمنطقة، بما يضمن تيسير رحلتهم الإيمانية وتوفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لهم منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، وهو ما يعكس الرؤية الشاملة للدولة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. بدأ سمو نائب أمير منطقة الجوف جولته فور وصوله إلى صالة الاستقبال الرسمية، حيث اطلع على فيلم وثائقي مفصل استعرض من خلاله الجهود الجبارة التي بُذلت في تأسيس وتجهيز مدينة الحجاج والمعتمرين.

وقد تناول الفيلم شرحاً وافياً عن آلية العمل التشغيلية، والخدمات النوعية التي يتم تقديمها، والمرافق الخدمية المتكاملة التي تم تهيئتها بعناية فائقة لتلبية احتياجات الضيوف. وعقب ذلك، تجول سموه في أرجاء المدينة، حيث استمع إلى شرح مفصل من رئيس جمعية خدمات الحجاج والمعتمرين بالجوف الأستاذ بدر بن عيد الشمري، والذي سلط الضوء على التوزيع الاستراتيجي للمرافق، بما في ذلك صالات استقبال الرجال والنساء التي صُممت لتوفر الخصوصية والراحة، وجناح الضيافة السعودية الذي يجسد قيم الكرم العربي الأصيل، بالإضافة إلى صالات الراحة المجهزة بأحدث الوسائل، والمعرض الإثرائي الذي يهدف إلى إثراء تجربة الحاج والمعتمر من خلال تقديم معلومات قيمة حول مناسك الحج والعمرة وتاريخهما.

كما شملت الجولة التفقدية زيارة المطبخ المركزي الذي يعمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية لتقديم الوجبات لآلاف الحجاج، والاطلاع على غرفة التحكم والسيطرة التي تمثل العصب الإداري للمدينة، حيث يتم من خلالها تنسيق حركة الدخول والخروج ومراقبة سير العمل لضمان عدم حدوث أي تكدس. كما اطلع سموه على المرافق الصحية المتكاملة ووسائل النقل الداخلي التي تسهل حركة التنقل بين مرافق المدينة.

وتمتد هذه المدينة على مساحة إجمالية شاسعة تصل إلى مائة وثلاثة عشر ألف متر مربع، وهي تعمل تحت إشراف مباشر من إمارة منطقة الجوف وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الحج والعمرة، بينما تتولى جمعية خدمات الحجاج والمعتمرين بالجوف مهام التشغيل والتنظيم اليومي، مما يخلق منظومة تكاملية بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن. وعلى صعيد الأرقام والإحصائيات، كشفت البيانات المتاحة خلال الزيارة أن عدد الحجاج الذين استقبلتهم المدينة حتى يوم الأربعاء قد بلغ أحد عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثلاثين حاجاً، وصلوا عبر أربعمائة واثنين وسبعين حافلة.

هذه الأرقام تعكس الضغط التشغيلي الكبير والقدرة الاستيعابية العالية للمدينة، والتي استطاعت استيعاب هذه الأعداد بفضل التخطيط المسبق والعمل الدؤوب لفرق العمل الميدانية. وقد أبدى سمو نائب أمير الجوف ارتياحه الشديد لمستوى الخدمات والترتيبات، مؤكداً أن هذه الجهود ليست إلا جزءاً بسيطاً من الواجب تجاه ضيوف الرحمن، وأن الهدف الأسمى هو أن يؤدي الحاج مناسكه في أجواء من الهدوء واليسر والسكينة.

وفي ختام جولته، شدد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز على أن كافة هذه الترتيبات تأتي امتداداً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تضع خدمة الحجاج والمعتمرين على رأس أولوياتها، وبدعم ومتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة الجوف. وأكد سموه أن العمل مستمر لتطوير هذه الخدمات وتحديثها بما يتواكب مع تطلعات الدولة في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، مشيداً بكافة الجهات العاملة والمتطوعين الذين يساهمون في إنجاح هذه المهمة الإنسانية والدينية العظيمة، ومؤكداً أن منطقة الجوف ستظل دائماً بوابة خير وراحة لكل من يقصد بيت الله الحرام





