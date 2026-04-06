نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت ويستقبل الفائزين بجائزة جنيف

أدى نائب أمير منطقة تبوك صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي رحمه الله، كما استقبل الفائزين من جامعة تبوك في معرض جنيف الدولي للاختراعات، مهنئًا إياهم على إنجازاتهم وداعمًا للبحث العلمي والابتكار.

أدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك ، صلاة الميت على فضيلة الشيخ أحمد الخريصي رحمه الله، بعد صلاة العصر في جامع الملك عبدالعزيز ب تبوك . وقد شارك في أداء الصلاة عدد من أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، وكبار المسؤولين، وجموع غفيرة من المواطنين. وعبّر سمو نائب أمير منطقة تبوك عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

\وفي سياق متصل، استقبل سمو نائب أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي، رئيس جامعة تبوك، يرافقه عدد من منسوبي الجامعة والطلاب الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2026م. وقدّم الوفد لسموه نبذة عن الإنجازات التي حققها الطلاب والباحثون في الجامعة، مُعربين عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يُضاف إلى سجل إنجازات الجامعة الحافل. وتضمن الوفد الدكتور المهند عبدالوهاب الكيال الحاصل على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف عن مشروع “تطوير لقاح للوقاية من حمى الضنك” إضافة إلى حصوله على الميدالية الذهبية عن مشروع ” فيروس VSV المطوّر للقضاء على الأورام”. كما ضم الوفد المهندس خالد سعد العمراني، والمهندس الحسين عبدالله الجفري، والدكتور طارق علي حميدات، الحاصلين على الميدالية الفضية عن ابتكار AAGEP” ” الذي يهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من جاهزية مواقف ذوي الإعاقة للاستخدام الآمن والفعلي. كما استقبل سموه طلاب الدراسات العليا في كلية الهندسة الفائزين بالميدالية الذهبية عن مشروعIoT-Based SCADA System” ” الذي يقدم نظامًا قائمًا على إنترنت الأشياء للمراقبة الفورية لأنظمة الطاقة الشمسية والتنبؤ بالأعطال، إلى جانب طلبة البكالوريوس في الكلية ذاتها، الحاصلين على الميدالية البرونزية عن مشروع Solar-Powered Smart Marine Buoy”” وهي عوامة بحرية ذكية تُعنى بمراقبة جودة المياه في الوقت الحقيقي لدعم الاستزراع السمكي وحماية البيئة الساحلية. وأشاد سمو نائب أمير المنطقة بالجهود المبذولة من قبل الجامعة ومنسوبيها لتحقيق هذه الإنجازات، مؤكدًا على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار في تحقيق رؤية المملكة 2030. وشدّد على ضرورة توفير البيئة المناسبة للطلاب والباحثين لتحقيق المزيد من التقدم والتميز في مختلف المجالات. وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء وبنات المنطقة من إنجازات عالمية، مؤكدًا على حرص القيادة الرشيدة على دعم المبتكرين والمبدعين في كافة المجالات.\من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل للجامعة ومنسوبيها وطلابها. وأكد على التزام الجامعة بمواصلة العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم المملكة عاليًا في المحافل الدولية. وأشاد بجهود سمو نائب أمير المنطقة في متابعة شؤون الجامعة وتذليل العقبات التي تواجهها، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الجامعة والإمارة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وأشار إلى أن هذا الدعم يمثل حافزًا للجامعة لمواصلة مسيرة التميز والإبداع، وتحقيق رؤيتها في أن تكون جامعة رائدة على مستوى العالم. كما أثنى على حرص سموه على تكريم الطلاب الفائزين وتشجيعهم على مواصلة البحث العلمي والابتكار. وأكد على أن الجامعة تسعى دائمًا إلى توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية لطلابها، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وخدمة المجتمع. وختم حديثه بتقديم الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل للجامعة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد





