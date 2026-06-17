اعترف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأنه يتبنى بعض نظريات المؤامرة فيما يخص قضية جيفري إبستين، مؤكداً على ضرورة الشفافية الكاملة في نشر الملفات. التغطية تشمل ردود فانس على اتهامات كبيرة موظفي البيت الأبيض له، وفرضيات حول علاقة ترامب بإبستين، وتفاصيل جديدة عن تعرض صحفية لهجوم بأسلحة الطاقة الموجهة، ورسالة انتحار مشتبه بها لإبستين، وموقف ترامب من الادعاءات.

في تطور مثير للجدل، اعترف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأنه يعتبر نفسه من أنصار نظريات المؤامرة فيما يتعلق بقضية المجرم الراحل جيفري إبستين، مؤكداً دعمه للكشف الكامل عن الملفات المرتبطة بالقضية.

وعند تعليقه على الملفات المتعلقة بعلاقات مزعومة بين الرئيس دونالد ترامب وإبستين، قال فانس: بصراحة، أنا إلى حد ما من أنصار نظريات المؤامرة فيما يتعلق بملف إبستين، وهذا ما أشار إليه التقرير. بعض الأشخاص وصفوني بالفعل كذلك. وعندما أشارت إحدى مقدمات البرنامج إلى أن كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز سبق أن وصفته بأنه يتبنى نظريات مؤامرة بشأن القضية، أكد فانس ذلك قائلاً: أحب سوزي، لكن نعم، هي تعتقد أنني من أنصار نظريات المؤامرة في ملف إبستين.

وتابع فانس محدداً سبب موقفه: أعتقد أن من الجنون أن يكون هذا الشخص، الذي كان واضحاً أنه مفترس جنسي، على صلة بعدد كبير من الأشخاص الأثرياء وذوي النفوذ. هذا الأمر أزعجني كثيراً. وأكد فانس أنه دفع باتجاه الكشف الكامل عن المعلومات المتعلقة بالقضية، قائلاً: أردت شفافية كاملة. وما أختلف في شأنه هو الادعاء بأن البيت الأبيض لم يكن ملتزماً بالشفافية الكاملة.

يجب أن نتذكر أنني كنت داخل الغرفة عندما اتخذت بعض هذه القرارات. خلال المقابلة، واجهت المقدمة آنا نافارو فانس بأسئلة حادة حول علاقة الصداقة السابقة بين ترامب وإبستين، مشيرة إلى أن الرئيس لم يوافق على نشر الملفات إلا بعد ضغوط من جمهوريين طالبوا بالكشف عنها. ورد فانس by الإشارة إلى توقيعه على قانون شفافية ملفات إبستين الذي مهّد لنشر الوثائق، وقال إن رسائل إلكترونية ضمن الملفات أظهرت أن إبستين كان يكره ترامب. وأضاف: علي أن أدافع عن رئيسي.

أحد الأمور التي تكشفها رسائل إبستين الإلكترونية هو أنه كان يكره دونالد ترامب، وأن ترامب سبق أن أبلغ الشرطة عنه. هذا أحد الأمور التي ظهرت في الوثائق. في سياق منفصل، كشفت صحفية قدمت تغطية مكثفة عن مزرعة المجرم الجنسي جيفري إبستين الشهيرة في نيو مكسيكو عن تعرضها لهجوم مزعوم بـ أسلحة الطاقة الموجهة بسبب تغطيتها الصحفية، مؤكدة أنها تفر من البلاد خوفاً على حياتها.

من جهتها، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن قاضياً فيدرالياً أمريكياً نشر رسالة انتحار يزعم أن إبستين كتبها، وتضمنت تلميحات حول إمكانية اختيار وقت للوداع. فيdevelopment آخر، ن President دونالد ترامب في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة التهم الاغتصاب والتحرش بالأطفال المرتبطة بملفات إبستين، واحتدم الحوار مع مضيفته الصحفية وطلب إنهاء المقابلة بشكل مفاجئ. هذه التطورات تعيد إشعال الجدل حول قضية إبستين وتداعياتها السياسية، خاصة مع تضارب الشهادات واتهامات التغطية والتلاعب بالمعلومات





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