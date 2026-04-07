نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية طويق ويؤكد على أهمية دعم الكوادر الوطنية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية، مؤكداً على أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية ودعم دور الجمعيات في التنمية.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، في مكتبه اليوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية . وقد رحب سموه بالسادة الحضور، مؤكدًا على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الجمعيات الأهلية في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.

وأشار سموه إلى الدعم الكبير والاهتمام المتواصل اللذين تحظى بهما هذه الجمعيات من قبل القيادة الرشيدة، أعزها الله، مما يساهم في تمكينها من تحقيق أهدافها وتوسيع نطاق خدماتها وبرامجها لتشمل أكبر شريحة من المستفيدين. كما شدد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ضرورة التركيز على الاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية الوطنية، وتأهيل الشباب والشابات وتدريبهم على المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتطورة. وأكد سموه على أهمية رفع كفاءاتهم وقدراتهم التنافسية لضمان مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز دورهم في بناء مستقبل مشرق ومزدهر للمملكة. وقد قدم رئيس مجلس إدارة جمعية طويق، خالد بن أحمد العبيد، خلال اللقاء تقريرًا مفصلًا عن أبرز إنجازات الجمعية وجهودها المستمرة في خدمة المجتمع. وتضمن التقرير استعراضًا لبرامج الجمعية ومبادراتها الهادفة إلى تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية، وتأهيل الشباب والشابات لسوق العمل، وتعزيز دورهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. كما أشار التقرير إلى مسارات التدريب والتوظيف التي توفرها الجمعية، والتي أسهمت في توفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب والشابات في مختلف التخصصات والمهن. وخلال اللقاء، أعرب خالد العبيد عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم واهتمامه الكبير بأنشطة وبرامج الجمعية، مما يعكس حرص سموه على دعم القطاع غير الربحي وتمكينه من أداء دوره المنوط به على أكمل وجه. وأكد العبيد أن جمعية طويق تواصل جهودها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، والعمل على بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة الشرقية والمملكة بشكل عام. كما سلط الضوء على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة والبرامج التدريبية المبتكرة، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل وتلبية احتياجاته المتزايدة. وشدد العبيد على التزام الجمعية بأعلى معايير الجودة والكفاءة في جميع برامجها ومشاريعها، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وتلبية تطلعات المستفيدين. هذا بالإضافة إلى التأكيد على أهمية بناء مجتمع متراحم ومتماسك، من خلال تعزيز قيم التكافل والتضامن والعمل التطوعي، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقد شهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية، والتشاور حول سبل تعزيز التعاون بين الجمعية وإمارة المنطقة الشرقية، بما يخدم أهداف التنمية ويدعم مسيرة التقدم والازدهار في المملكة. وقد أشاد سمو الأمير بالجهود المبذولة من قبل جمعية طويق، وأكد على أهمية استمرار العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل. وفي ختام اللقاء، أعرب الجميع عن خالص الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتمنوا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه





