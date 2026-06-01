نائب الرئيس التركي يزور المدينة المنورة ويستعرض مشروعات تطوير مسارات الحجاج

زيارة نائب الرئيس التركي للمدينة المنورة تزامنت مع إطلاق مشروع تجهيزي شامل لمسارات المشاة في المنطقة المركزية لتسهيل حركة الحجاج وتوفير بيئة آمنة ومريحة، مع تعزيز الهوية البصرية والبيئية للمدينة.

وصل نائب الرئيس التركي إلى المدينة المنورة في زيارة رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجال الحج والعمرة. وقد استقبلته هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ، حيث تم استعراض الخطط الجديدة ل تطوير البنية التحتية في المنطقة المقدسة.

خلال اللقاء، أبدى المسؤول التركي إعجابه بالجهود المتواصلة لتحسين تجربة الحجاج، مشدداً على أهمية توفير بيئة آمنة ومريحة للزوار من جميع أقطار العالم. كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك في مجال الخدمات اللوجستية وتبادل الخبرات التقنية لضمان تنظيم موسم حج سلس وخالٍ من أي عقبات. أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن إنجازات بارزة في مجال تهيئة وتجهيز مسارات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في المنطقة المركزية.

تم تنفيذ أعمال التهيئة على مساحة إجمالية تتجاوز تسعة عشر ألف متر مربع، وشملت إنشاء أرصفة وممرات للمشاة مجهزة بالكامل لتلبية احتياجات جميع الفئات، بما فيها الأشخاص ذوي الإعاقة. اعتمدت الأعمال على مواد ذات جودة عالية، ما سيسهم في رفع كفاءة التشغيل والاستدامة خلال موسم الحج.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز الهوية البصرية للمنطقة من خلال كثافة التشجير على طول المسارات، ما يحسن جودة الهواء ويوفر ظلالاً طبيعية للمشيين، بينما تتكامل منظومة الإنارة المتطورة مع الطابع العمراني العريق للمدينة المنورة لتضمن إضاءة كافية وآمنة في جميع الأوقات. يأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الشاملة للقيادة الرشيدة التي تسعى إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، وتسهيل حركتهم في أجواء تسودها الراحة والطمأنينة.

تم تصميم المشروع ليتماشى مع معايير السلامة العالمية، مع التركيز على توفير مسارات واضحة ومؤشرات توجيهية تسهل التنقل وتقلل من أي ازدحام محتمل. وتؤكد الهيئة أن هذه التحسينات ستساهم في تعزيز تجربة الحجاج، وتوفير بيئة ملائمة لأداء المناسك بيسر وأمان، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والثقافي للمدينة المنورة. إن هذه الجهود المتكاملة تعكس التزام المملكة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتأكيد دورها الريادي في مجال تنظيم الحج والعمرة





