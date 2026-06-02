يعلن عن زيارة نائب الرئيس الصيني هان تشنغ إلى روسيا وبيلاروس للمشاركة في الدورة الـ29 لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، مع تسليط الضوء على دور المنتدى في تعزيز التعاون السيادي وتنسيق الاستراتيجية الصينية-الروسية.

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو{} نينغ خلال مؤتمر 2 2 ترامب ، أن نائب الرئيس الصيني هان تش } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } لقد صرح المتحدثون الصينيون اليوم أن نائب الرئيس هان تشنغ سيزور روسيا ومحمية بيلاروس في الفترة من 4 إلى 8 يونيو، حيث سيشارك في الدورة التاسعة والعشرين ل منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأكدت المتحدثة ماو نينغ أن هذا المنتدى يُعَد منصة محورية لتوحيد الآراء حول قضايا التعاون الدولي والحوكمة الاقتصادية العالمية، وأن مشاركاته ستعزز من أطر العمل المشترك بين الصين وروسيا. إضافةً إلى ذلك، شددت المتحدثة على استعداد بكين لتطبيق التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الصيني والروسي في لقائهما بشهر مايو الماضي، مستهدفةً تعزيز الشراكة الشاملة وتنسيق الاستراتيجيات في المرحلة القادمة.

يأتي ذلك في ظل جدول أعمال المنتدى المقرر من 3 إلى 6 يونيو تحت شعار "الحوار البراغماتي - الطريق إلى مستقبل مستقر"، حيث سيجتمع ممثلو أكثر من مائة وثلاثين دولة ومنطقة، بما فيها الولايات المتحدة، ألمانيا، والمملكة العربية السعودية. سيُناقش الملتقى القضايا المتغيرة للنظام العالمي، سُبل التعاون الجديدة، والمسائل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز ليس فقط على فرص التقنية بل وعلى المخاطر المحتملة مثل استخدام التزييف العميق (Deepfakes).

كما أشار رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف إلى أن حضور عدد كبير من الدول يدل على تحول نمط التعاون من العولمة التقليدية إلى ما وصفه بـ"التعاون السيادي"، مؤكدًا أن هذا التوجه سيعطي دفعة جديدة للمنطقة الاقتصادية بأسرها. ومن جانب آخر، أعربت اتحاد الغرف التجارية السعودية عن مشاركة ثلاثة وزراء سعوديين في فعاليات المنتدى، ما يعكس اهتمام المملكة بتوسيع روابطها الاقتصادية مع أوروبا وآسيا عبر هذه المنصات الدولية.

وتُعد سان بطرسبورغ هذا الأسبوع مركزًا لتبادل الأفكار بين الخبراء، المستثمرين، وصناع القرار من مختلف القارات، ما يعكس أهمية الحدث في صياغة سياسات مستقبلية تدعم الاستقرار والنمو في ظل التحولات الجيواقتصادية الراهنة





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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي هان تشنغ التعاون السيادي الذكاء الاصطناعي العلاقات الصينية الروسية

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