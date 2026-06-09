نائب الرئيس الأمريكي يعبر عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب مع إيران قبل الانتخابات النصبية

تحدث نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عن التقدم المحقق في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن الجانبين يقتربان من اتفاق نهائي قد يُنجز قبل انتخابات التجديد النصفي، مع الإشارة إلى استمرار سياسة الضغط الاقتصادي وتمسك إيران بالدبلوماسية كخيار أول.

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عن تفاؤله إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين الولايات المتحدة و إيران ، مشيراً إلى أن المفاوضات الجارية بين البلدين شهدت تقدماً ملموساً، مما يزيد من فرص إبرام تفاهم نهائي قبل انتخابات التجديد النصفي المزمعة في الولايات المتحدة .

وفي مقابلة أجراها مع شبكة CBS التلفزيونية، أكد فانس أن الإدارة الأمريكية حافظت على سياسة الضغط الاقتصادي على طهران مع استمرار فتح قنوات الاتصال الدبلوماسي، مما مكن الولايات المتحدة من الوصول إلى站点 Matters. and with the international community. new رئيسielle new الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية. وقد أشار إلى أن الجانبين American و الإيراني diventaim靠近 إلى التوصل إلى تفاهم نهائي حول القضايا العالقة، معربًا عن ثقته في قدرة الرئيس دونالد ترامب على إبرام اتفاق يحقق المصالح الأمريكية.

ومع ذلك، أقر فانس بأن بعض القضايا المعقدة قد تتطلب مزيداً من الوقت، مما يعني أن الاتفاق قد يتأخر شهوراً إضافية إذا استمرت التعقيدات. يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيها المشهد الدولي جهوداً مكثفة من وسطاء إقليميين ودوليين لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، رغم استمرار التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مضيق هرمز، والتصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل.

وقد حرصت طهران على التأكيد، عبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، على تفضيلها للحل الدبلوماسي والحوار، لكنها في الوقت ذاته أكدت على امتلاكها خيارات بديلة في حال تعثرت المفاوضات أو تعرضت لمزيد من الضغوط. وبهذا، فإن المشهد الحالي يوحي بإمكانية حقيقية لاختراق دبلوماسي may ينهي أشهراً من الجمود في العلاقات الأمريكية الإيرانية، على الرغم من أن القضايا الخلافية العالقة، خاصة تلك المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، قد تفرض الحاجة إلى جولات إضافية من المباحثات قبل الوصول إلى اتفاق شامل ونهائي.

وتظل الأنظار متجهة نحو الأسابيع المقبلة لمعرفة ما إذا كانت هذه الجهود ستؤدي إلى tangible نتائج، أم أن التعقيدات الداخلية والإقليمية ستؤخر إنجاز التفاهم المرجو





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