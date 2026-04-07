نائب وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مكثفة في السودان لتعزيز العلاقات الثنائية

في إطار زيارة رسمية، أجرى نائب وزير الخارجية التركي مباحثات مثمرة في السودان، شملت لقاءات مع كبار المسؤولين السودانيين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يشهدها السودان.

في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية السودان الشقيقة، التقى نائب وزير الخارجية التركي السيد موسى قولاقلي قايا بنائب رئيس مجلس السيادة السودان ي، السيد مالك عقار، في لقاءٍ مثمرٍ بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين الصديقين. وعقب اللقاء الثنائي، عُقدت مشاورات سياسية رفيعة المستوى بين وفدي البلدين، حيث ترأس الوفد التركي السيد قولاقلي قايا، بينما ترأس الوفد السودان ي وكيل وزارة الخارجية السودان ية، السيد معاوية عثمان خالد.

وقد شهدت المشاورات تبادلًا معمقًا لوجهات النظر حول القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وذلك في جوٍّ من الود والتفاهم يعكس متانة العلاقات التاريخية بين تركيا والسودان. وقد أعرب الجانبان عن التزامهما بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. بعد انتهاء المشاورات، التقى السيد قولاقلي قايا بوزير الخارجية السوداني، السيد محي الدين سالم، في لقاءٍ مغلق حضره السفير التركي لدى الخرطوم، السيد فاتح يلدز. وقد تناول اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة. وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب الاجتماعات المكثفة، صرح السيد قولاقلي قايا بأن الزيارة كانت مثمرة للغاية، وأكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين تركيا والسودان، مشيرًا إلى أن البلدين يسعيان جاهدين لتعزيز التعاون في جميع المجالات، وخاصةً في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية. كما أشاد السيد قولاقلي قايا بالدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه تركيا في دعم جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في السودان، معربًا عن تطلع بلاده إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية في السودان. من جانبه، صرح وكيل وزارة الخارجية السودانية، السيد معاوية عثمان خالد، بأن المناقشات جرت في جوٍّ وديٍّ يعكس عمق الصداقة والعلاقات الطيبة والمستدامة بين البلدين، مؤكدًا على حرص السودان على الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات مختلفة، مثل التعاون الثقافي، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، والتعاون العلمي. كما أعرب عن تقدير الحكومة السودانية للدعم التركي المستمر، مشيرًا إلى أن السودان يعلق آمالًا كبيرة على الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد. الجدير بالذكر أن زيارة نائب وزير الخارجية التركي إلى السودان تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد السودان أزمة إنسانية طاحنة، وذلك على خلفية الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023. وقد أدى هذا الصراع إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، واندلاع مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلاً عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص. وتُعد هذه الزيارة بمثابة تأكيد على تضامن تركيا مع السودان، واستعدادها لتقديم الدعم اللازم للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد. وتختتم الزيارة اليوم الثلاثاء، بعد يومين من المباحثات المكثفة التي شملت لقاءات مع كبار المسؤولين السودانيين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك





تركيا السودان علاقات ثنائية مباحثات تعاون اقتصادي تعاون ثقافي أزمة إنسانية

