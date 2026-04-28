نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني تزور الضفة الغربية وتدين اعتداءات المستوطنين

باربرا وودورد، نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني، زارت قرى في الضفة الغربية للاطلاع على معاناة الفلسطينيين، وأكدت رفض بلادها لاعتداءات المستوطنين، بينما دعت محافظة رام الله إلى موقف دولي أكثر حزمًا.

زارت باربرا وودورد، نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني للشؤون الدولية، قرى وبلدات في وسط الضفة الغربية ، في جولة ميدانية تأتي في ظل تصاعد التوترات و الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة على ال فلسطين يين.

وقد رافقتها في هذه الزيارة القنصل البريطاني العام هيلين وينترتون، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، بهدف الاطلاع المباشر على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون، والاطلاع على حجم المعاناة الناتجة عن اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المتواصلة. تركزت الزيارة على بلدة سنجل والقرى الشرقية لمدينة رام الله، حيث استمعت وودورد إلى شهادات مباشرة من السكان المحليين حول الانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل يومي، والتي تشمل الاعتداءات الجسدية، وتدمير الممتلكات، وتقييد الحركة، والتنكيل بالطلاب في مدارسهم.

خلال لقائها بمحافظ رام الله والبيرة، أكدت باربرا وودورد رفض بلادها القاطع لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، وأعربت عن قلقها العميق إزاء تصاعد هذه الانتهاكات. وأشارت إلى أن بريطانيا ستواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين الفلسطينيين. وشددت على أهمية محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. من جانبها، دعت ليلى غنام بريطانيا إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحًا وحزمًا تجاه هذه الانتهاكات، وكسر حالة الصمت الدولي التي تساهم في استمرار هذه الممارسات اللاإنسانية.

وأشارت إلى أن الاعتداءات لم تقتصر على الأفراد، بل طالت أيضًا المؤسسات التعليمية، كما حدث في بلدة المغير، حيث أدت إلى مقتل الطالب أوس النعسان والمواطن جهاد أبو النعيم. كما ذكرت مقتل المواطن عودة عواودة في بلدة دير دبوان، مؤكدة أن هذه الحوادث تمثل تصعيدًا خطيرًا في العنف. وقد استعرضت غنام أمام وودورد واقع البلدة، بما في ذلك الإغلاقات المتكررة لمداخلها، والسياج الذي يحد من حركة المواطنين، مما يعيق وصولهم إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي منذ بداية أكتوبر 2023، حيث وثقت المصادر الفلسطينية الرسمية مقتل ما لا يقل عن 1154 فلسطينيًا، وإصابة حوالي 11750 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف شخص. كما تطرقت غنام إلى الأوضاع المأساوية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وحذرت من التداعيات الخطيرة لإقرار قوانين جديدة تمس حياتهم وحقوقهم.

وأشارت إلى أن الكنيست الإسرائيلي قد أقر مؤخرًا قانونًا يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستنكار على الصعيدين الفلسطيني والدولي. ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من ظروف اعتقال قاسية، بما في ذلك التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العشرات منهم، وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان.

